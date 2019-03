Un homme arrêté pour conduite erratique à Drummondville

La Sûreté du Québec (SQ) a reçu un signalement et l'homme a été localisé et intercepté sur l'autoroute près du kilomètre 122 à Drummondville. Lorsque la policière est intervenue, le conducteur a résisté à son arrestation et une demande d'assistance a été envoyée.

À ce moment, une policière du Service de police de Gatineau, en civil, circulait dans le secteur et est alors venue lui prêter main forte.

L'individu a été maîtrisé et arrêté. Il pourrait faire face à des accusations de voie de fait sur un agent de la paix, entrave au travail des policiers et conduite avec les capacités affaiblies , explique le sergent Claude Denis, porte-parole de la SQ.

Personne n'a été blessé.