La fin de Greyhound dans l'Ouest laisse un couple de touristes sur le bord de la route

La suppression du service d'autocar Greyhound dans l'Ouest canadien a pris un couple de touristes français par surprise. Parti de Montréal pour rejoindre Vancouver, ils sont coincés à Winnipeg et tentent de continuer leur périple tant bien que mal.

Arrivés au Canada en décembre dernier, Laura Guezennec et Hugo Vern ont entrepris de traverser le Canada avant de s'établir à Montréal.

Jusqu'ici, ils ont pu compter sur l'autocar et le covoiturage pour faire route vers l'ouest depuis le Québec.

Depuis leur arrivée à Winnipeg, il y a trois jours, leur aventure a pourtant pris une tournure différente.

Ils sont attendus à Regina, où ils vont travailler quelques semaines dans une coopérative d'alimentation, mais il leur est impossible de continuer plus à l'ouest.

« En fait on comptait sur la compagnie Greyhound pour aller en bus de ville en ville, mais il se trouve que Greyhound a arrêté tout son service sur la partie ouest du pays et du coup on est un peu bloqué », explique Laura Guezennec.

« Il n'y a pas beaucoup de train et on ne peut pas aller dans n'importe quelle ville en train. L'avion c'est beaucoup trop cher et il ne reste que le covoiturage, mais il n'y en a pas forcément tout le temps », souligne la jeune femme.

Baisse d'achalandage dans l'Ouest canadien

Depuis la fin du mois d'octobre, la compagnie Greyhound a cessé de desservir l'Ouest canadien à cause d'une baisse d'achalandage.

Le couple explique avoir découvert cela à la dernière minute.

L'Ontario et le Québec sont désormais les seules provinces où les autocars de l'entreprise continuent de sillonner les routes.

D'autres compagnies plus petites se sont positionnées depuis pour reprendre le transport de passagers longue distance dans l'ouest... tout en admettant que le marché n'est pas rentable.

Reste que le transport par bus dans les Prairies est loin d'être une affaire qui roule et aucune ligne ne rejoint encore Winnipeg à Regina.

Le couple dit avoir cherché en vain sur divers sites de covoiturage. Désormais leurs options semblent être réduites pour continuer leur voyage.

« Si on ne trouve pas de covoiturage, ce sera louer une voiture, ça va nous coûter un peu plus cher, mais c'est la seule façon de partir », constate Laura Guezennec.

Laura Guezennec et Hugo Vern ne comptent en revanche pas laisser cette expérience ruiner leur rêve canadien.

À l'issue de ce voyage, c'est dans ce pays qu'ils comptent s'installer.