Résumé de l’actualité du week-end

Jody Wilson-Raybould annonce qu'elle sera candidate libérale aux prochaines élections fédérales, les démocrates enquêtent sur une possible entrave à la justice du président Trump, la dirigeante du géant chinois Huawei Meng Wanzhou poursuit le gouvernement canadien. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Enquête sur une possible entrave à la justice de Donald Trump

Le président américain Donald Trump serrant le drapeau américain dans ses bras avant de prononcer son discours au CPAC. Photo : Reuters / Yuri Gripas

La commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, aux États-Unis, va réclamer des documents à plus de 60 individus et entités dans le cadre d'investigations sur une possible entrave à la justice de Donald Trump, a déclaré dimanche son président, le démocrate Jerrold Nadler. Comme preuve d'obstruction à la justice, il a cité le cas de l'ancien directeur du FBI James Comey, limogé par Donald Trump.

Le président a profité samedi de la tenue annuelle de la Conservative Political Action Conference, le grand rendez-vous républicain en banlieue de Washington, pour critiquer le procureur spécial Robert Mueller, qui s'apprête à remettre dans les prochains jours son rapport d'enquête sur le rôle de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016. Il a aussi abordé des thèmes qui lui sont chers : sa victoire électorale en 2016, la sécurité nationale et le droit de porter une arme.

Par ailleurs, les États-Unis et la Corée du Sud vont mettre fin à leurs exercices militaires annuels conjoints de grande envergure, qui déclenchent régulièrement la colère de la Corée du Nord.

Jody Wilson-Raybould sera candidate libérale aux prochaines élections

Jody Wilson-Raybould a confirmé qu'elle avait fait l'objet de pressions politiques dans le dossier SNC-Lavalin. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'ex-ministre fédérale de la Justice et ex-ministre aux Anciens Combattants Jody Wilson-Raybould sera candidate libérale dans la circonscription de Vancouver-Granville aux prochaines élections fédérales, qui auront lieu en octobre prochain. Cette annonce survient après une semaine haute en couleur, où l'ex-ministre a livré un témoignage percutant devant le Comité permanent de la justice du Parlement.

Mais au-delà des enjeux d'ingérence politique, une grande question demeure : la firme SNC-Lavalin peut-elle survivre à un procès au criminel sans la conclusion d'un accord de poursuite suspendue?

Huawei : Meng Wanzhou poursuit le gouvernement canadien

La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée le 1er décembre 2018 lors d'une escale à l'aéroport de Vancouver. Photo : Reuters / Alexander Bibik

Les avocats de la dirigeante du géant chinois Huawei, Meng Wanzhou, ont déposé un avis de poursuite civile, alléguant des « violations graves » de ses droits constitutionnels. La poursuite, qui a été déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, vendredi, vise des membres de l'Agence des services frontaliers du Canada, de la Gendarmerie royale du Canada, et du gouvernement canadien. Meng Wanzhou réclame des dommages-intérêts pour avoir été emprisonnée illégalement.

Algérie : le président Bouteflika candidat à un cinquième mandat

Le dirigeant algérien Abdelaziz Bouteflika apparaît assis dans un fauteuil roulant dans un bureau de vote lors des dernières élections parlementaires de mai 2017. Photo : AFP/Getty Images / RYAD KRAMDI

Confronté à une contestation sans précédent en 20 ans de pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a limogé samedi son directeur de campagne, au lendemain de manifestations massives réclamant qu'il renonce à briguer un cinquième mandat. Le président, qui a célébré ses 82 ans samedi, est hospitalisé depuis une semaine en Suisse et la date de son retour au pays n'a pas été annoncée.

M. Bouteflika s'est engagé dans une lettre, s'il est élu le 18 avril, à ne pas aller au bout de son mandat et à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée. Son équipe de campagne a officiellement déposé dimanche son dossier de candidature à la présidentielle. Des manifestations ont eu lieu dans les rues de la capitale Alger et dans plusieurs villes du pays, tout comme à Paris, Marseille, Montréal et Ottawa.

Mission réussie pour la capsule de SpaceX

La capsule Crew Dragon de SpaceX, vue à 20 mètres de la Station spatiale internationale. Photo : @SpaceX via Twitter

La capsule Crew Dragon lancée par SpaceX pour une mission de démonstration pour la NASA a atteint dimanche la Station spatiale internationale (ISS), où elle s'est amarrée pour la première fois. Elle doit y rester cinq jours avant de revenir sur Terre.

Après un décollage réussi du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, la capsule, conçue pour transporter prochainement des astronautes américains dans l'espace, s'est séparée avec succès de la fusée Falcon 9, samedi. Personne ne se trouvait à bord pour cette mission test, mais 180 kilos d'équipement et de fournitures doivent ainsi être acheminés aux trois astronautes qui y vivent, dont le Canadien David Saint-Jacques.

Bonne semaine!