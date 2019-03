La gestion des stationnements fait des mécontents au village de pêche de Grande-Baie

De la grogne se fait à nouveau sentir chez les utilisateurs du village de pêche de Grande-Baie, qui se plaignent de la gestion des stationnements. Lors des journées très achalandées, les stationnements affichent tous complet. Des familles doivent souvent rebrousser chemin et se garer à plus d'un kilomètre à pied du village de pêche.

Certains jugent que cette situation est problématique. Quand ils ont vendu tous les coupons, ils ne regardent pas si des gens quittent le stationnement. Il me semble qu’il faudrait faire le décompte à l’inverse , se plaint un Baieriverain, Hans Tremblay.

Samedi, faute de stationnement, il a dû faire plusieurs allers-retours pour reconduire sa famille sur les glaces.

Contact Nature Rivière-à-Mars a déjà contrôlé les sorties des véhicules par le passé, mais cela avait déplu aux commerçants. Un système de navette avait également été mis en place l'an dernier, mais ne s'était pas avéré assez efficace.

Ça peut arriver que quelqu'un entre à 10 h et sorte à midi pour manger au restaurant pour une heure. Pendant cette heure-là, on ne va pas laisser entrer quelqu'un d'autre parce que sinon, on va dépasser la capacité , explique le directeur général de Contact Nature Rivière-à-Mars, Marc-André Galbrand.

Pour des mesures de sécurité, les véhicules doivent se stationner à 10 mètres de distance. Photo : Rosalie Dumais-Beaulieu

Il rappelle que plusieurs solutions ont été testées et croit que celle en place est la meilleure, avec 750 espaces pour véhicules sur chaque site de pêche blanche.

Les membres de l’organisation se rencontreront à la fin de la saison pour réévaluer les procédures.

Plusieurs citoyens jugent toutefois que les mesures de sécurité sont trop strictes et pas assez claires.