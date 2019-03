Ellen DeGeneres attire une foule d'admirateurs à Toronto

Assise sur sa marchette, Andrea était la deuxième personne dans la queue pour entrer au spectacle.

La dame n’a pas hésité une seconde pour effectuer une heure et demi de route avec sa famille depuis Niagara Falls pour assister au spectacle.

Je suis vraiment excitée de la voir parce qu’elle fait rire tout le monde et rire est si important dans la vie , souligne-t-elle.

Andrea, une dame de Niagara Falls a fait le voyage pour voir Ellen DeGeneres en personne. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Colombe Provencher s’est présentée au spectacle avec son épouse.

La femme explique qu'il était important pour elle d’assister au spectacle d’Ellen DeGeneres.

Nous, on s’est mariées au mois de septembre et c’est en grande partie à cause d’Ellen , indique-t-elle.

Colombe Provencher (à droite) et sa femme sont venues assister au spectale d'Ellen. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Kristin Mercer a mis son plus beau veston pour l’occasion.

Ellen est une immense héroïne pour moi. Elle sait faire ressortir le bon côté de tout et elle m’a beaucoup aidé durant des moments difficiles , raconte Mme Mercer.

Kristin Mercer portait un veston brillant en espérant se faire remarquer par Ellen DeGeneres. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

J’espère qu’elle va voir les brillants de ma vie de loin. Kristin Mercer

Avec ses deux spectacles à Toronto, Ellen DeGeneres complétait ainsi sa tournée canadienne.