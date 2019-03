Rhéal Cormier, grand bâtisseur de la vie sportive en Acadie

À 97 ans, Rhéal Cormier se souvient encore très bien de sa jeunesse à Haut-Caraquet, comme on appelait autrefois un secteur de Bertrand, dans la Péninsule acadienne. Il a commencé très jeune à faire du bénévolat, par passion et par nécessité.

J'ai commencé à 12 ans à commencer à organiser du hockey ou des sports , dit-il. L'absence d'infrastructures sportives à cette époque va le marquer.

En 1953, il est embauché comme enseignant en arts industriels à l'École régionale de Shippagan.

On m'avait donné le travail comme organisateur sportif à l'école et dans la communauté. Parce que dans ce temps-là, des professeurs de culture physique, ça n'existait pas , rappelle-t-il.

Agrandir l’image En dépit du manque d'infrastructures à une certaine époque, Rhéal Cormier a ouvert le chemin pour bien des sportifs de la Péninsule acadienne. Photo : Collection de Rhéal Cormier

C'est le début d'une grande aventure. Surtout qu'il y a tant à faire : organiser les activités sportives et s'occuper des patinoires extérieures et des terrains.

Le travail et les loisirs occupent toute sa vie. Le champ de baseball était droite en face de ma maison , se souvient-il.

Son premier grand projet est la construction d'un aréna. À ce moment, on parlait d'une patinoire couverte, car dans les années 1950, le hockey à Shippagan se jouait dehors.

Dans ce temps-là, on n'avait pas d'octroi du gouvernement. Ça fait [qu'il] fallait se débrouiller tout seul , relate M. Cormier.

Agrandir l’image Maurice Richard en arbitre aux côtés de Rhéal Cormier (portant un chapeau) au Centre récréatif de Shippagan, au Nouveau-Brunswick, le 16 janvier 1962. Photo : Collection de Rhéal Cormier

Le Centre récréatif de Shippagan est construit au coût de 700 000 $ et ouvre ses portes en 1962. Le légendaire Maurice Richard, alors jeune retraité, participe à l'ouverture officielle.

C'est lui qui avait arbitré une partie. On avait joué, nous autres, contre les étoiles de la Ligue du Bas-Gloucester , se souvient M. Cormier.

Dans cet aréna, Rhéal Cormier réalise beaucoup de choses. Il est gérant bénévole et entraîneur. Il dirige plusieurs équipes de hockey, comme les Marchands de Shippagan, de niveau intermédiaire.

Agrandir l’image Rhéal Cormier (avec les lunettes sur cette photo) a été entraîneur des Marchands de Shippagan. Photo : Collection de Rhéal Cormier

Pour aider ses jeunes joueurs, il s'inscrit à des séances de perfectionnement, dont une avec l'ancien entraîneur des Canadiens, le légendaire Toe Blake.

Je me figurais que je coachais une équipe de la Ligue nationale. Je me prenais pour Toe Blake. Et même, j'ai toujours porté un chapeau , s’amuse-t-il.

En 1974, l'aréna devient le Centre Rhéal-Cormier, pour lui rendre hommage. En 1980, un nouvel aréna est construit pour remplacer le vieil édifice, qui ne convient plus aux normes. Le nom reste et rappelle que ça prend une communauté pour faire grandir une cause.

Le Centre Rhéal-Cormier à Shippagan. La statue est à l'effigie du défunt hockeyeur Luc Bourdon. Photo : Radio-Canada

Le principal intéressé était au départ réticent à l’idée de voir son nom apparaître sur le bâtiment.

Au commencement, j'avais refusé , dit M. Cormier. Je ne faisais pas ça pour ma gloire. J'étais tellement pris dans le sport, c'était une passion pour moi. Me semble que je vivais seulement qu'avec ça. Même, j'en rêvais!

D'après le reportage de François LeBlanc