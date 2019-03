L'explosion de Mill Woods, la catastrophe oubliée

Ce jour-là, dans les maisons, les lunettes de toilettes ont éclaté et les bouches d'égout ont explosé dans les rues, entraînant ce qui fut à l'époque la plus importante évacuation civile de l'histoire canadienne.

Un gazoduc sectionné

Deux semaines plus tôt, une excavatrice avait sectionné une conduite de propane à haute pression dans ce secteur situé près de la 12e avenue et de la 41e rue.

La fuite avait déjà laissé échapper plus de 830 000 litres de propane au moment où Peter Clark s'est aventuré dans le coeur du nuage inflammable au volant de son camion.

Il allait dans Mill Woods pour livrer des vitres destinées à fenêtrer les maisons en construction qui poussaient, à l'époque, dans le sud de la capitale.

Cette banlieue d'Edmonton, encore en friche peu de temps auparavant, bourdonnait alors du bruit des chantiers. M. Clark effectuait sa dernière livraison de l'avant-midi avant d'arrêter dîner, mais la faim pouvait encore attendre puisqu'il voulait d'abord que sa cargaison arrive à bon port.

Peter Clark remercie la communauté de Mill Woods pour la solidarité qu'elle lui a manifestée après la catastrophe. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

Peter s'engagea près de l'intersection où lentement, une mare de propane de 20 mètres par 35 mètres s'était formée. C'est précisément au coeur de cette bombe invisible qu'une flammèche jaillit de son moteur.

En un instant, il se retrouve au coeur d'une boule de feu. Les vitres volent en éclats à l'arrière du camion et les flammes dévorent ses vêtements.

La carcasse calcinée du camion à bord duquel Peter Clark prenait place au moment de l'explosion. Photo : CBC

L'homme a survécu à la catastrophe, après un combat de neuf mois aux soins intensifs. Quarante ans plus tard, il porte toujours les cicatrices de la tragédie.

Honnêtement, je ne croyais jamais vivre aussi longtemps. Peter Clark

Malgré les 30 % de son corps brûlé, Peter Clark ne conserve presque aucun souvenir de l'explosion.

« Quand je repense à cette journée, je me dis que j'aurais sans doute été mieux d'être ponctuel pour dîner », dit-il dans un grand rire.

Un pompier éteint les flammes qui ont réduit en cendre le camion de Peter Clark. Photo : CBC

Éteindre la bombe souterraine

Barry Lamb n'avait que 22 ans lorsqu'il a appris la nouvelle de l'explosion. Tout juste recruté par le service d'incendies de la Ville, il comprit immédiatement qu'il n'aurait pas affaire à un feu ordinaire.

« Nous savions qu'une explosion s'était produite, qu'un homme avait subi des brûlures graves, et que des bouches d'égout et des sièges de toilette explosaient dans les maisons », se souvient-il.

Le nuage de propane avait investi les canalisations souterraines de la capitale. Une rivière de feu rampait sous les maisons et la pression engendrée projetait tout sur son passage.

Barry Lamb avait 22 ans au moment de l'explosion. Il apparaît ici 36 ans plus tard, en 2015, en tant que chef adjoint des services d'incendies d'Edmonton. Photo : CBC

« Quand je repense à cette journée, je ne crois pas que nous ayons compris tout de suite à quel point l'explosion se répandait rapidement et loin [dans la Ville] », raconte celui qui hissa ensuite les échelons du service d'incendies, jusqu'à en devenir le chef adjoint.

Passant par l'égoût collecteur, le propane avait atteint le quartier Terwillegar, situé à une dizaine de kilomètres de Mill Woods, forçant, sur son passage, l'évacuation de 19 000 résidants.

Il s'agissait, à l'époque, d'une des plus importantes opérations d'évacuation en temps de paix au pays.

Plus de 19 000 personnes ont été évacuées après l'explosion. Photo : CBC

Éviter le pire

Aujourd'hui, des milliers de kilomètres de conduites à haute pression s'étendent toujours sous l'Alberta. Partout sous Edmonton, Red Deer et Calgary, des gazoducs, des lignes de télécommunication et des pipelines irriguent la province et le pays en gaz, en services téléphoniques et Internet et en essence.

Le danger qu'une catastrophe comme celle qui frappa Mill Woods il y a 40 ans se reproduise est bien réel. Toutefois, les leçons de la tragédie ont depuis été apprises et des mesures de prévention ont été adoptées.

Sur les cendres laissées par l'incendie ont poussé différents organismes. Le centre de gestion des urgences de l'Alberta en est un exemple, mais aussi l'organisation à but non lucratif Alberta One-Call.

Celle-ci répertorie le tracé des lignes souterraines. Quiconque creuse le sol de la province peut les appeler pour connaître où se situent les conduites enfouies.

Plusieurs citoyens demandent des lois pour obliger les entreprises à consulter un registre des lignes enfouies avant d'entamer des travaux d'excavation. Photo : Getty Images / David Silverman

Cependant, la consultation d'Alberta One-Call n'est pas obligatoire. En moyenne, l'organisme estime que des excavatrices sectionnent encore 11 lignes par jour dans la province.

Alberta One-Call évalue à près d'un million de dollars les pertes encourues par ces sections. Certains appellent donc le gouvernement à rendre obligatoire la consultation de l'organisme avant d'entreprendre tout travail d'excavation.

Avec une loi, quiconque creuse dans la province devra demander s'il y a des lignes enfouies à l'endroit où il veut excaver. Ça diminuera le risque qu'une catastrophe comme celle de Mill Woods se reproduise. Mike Sullivan, président d'Alberta One-Call

Pour l'instant, seules les entreprises d'oléoducs doivent enregistrer le tracé de leurs conduites auprès de l'organisme.

Quant à Peter Clark, 40 ans après l'explosion qui changea sa vie, il regarde tout le chemin accompli depuis l'événement.

Fondateur de la société de réhabilitation des grands brûlés de l'Alberta, il a aussi apporté des changements dans l'industrie. Si les habits de travail sont désormais résistants au feu, c'est notamment grâce à lui.

Le quartier Mill Woods était en plein développement au moment où survint l'explosion. Photo : CBC

« Je ne suis pas amer lorsque je pense à ma vie. La catastrophe qui l'a marquée a engendré des changements très positifs, non seulement en Alberta, mais aussi partout au Canada », se félicite Peter Clark.

Ainsi, des organismes comme Alberta One-Call ont désormais pignon sur rue d'un océan à l'autre. Le premier est toutefois né à Edmonton, quelques années après l'explosion qui, il y a 40 ans, secoua Mill Woods.

Avec les informations de Alexandra Zabjek