Une semaine de rêve pour les centres de ski de l'Est-du-Québec

Les chutes de neige importantes et les conditions météorologiques clémentes promettent aux stations de ski de l'Est-du-Québec une semaine de relâche idéale.

Autant de neige, on n’a jamais vécu ça à cette date-ci, c’est un record d’il y a longtemps , se réjouit François April, directeur général du parc du Mont-Saint-Mathieu, près de Trois-Pistoles.

Un peu plus à l’est, au Mont-Comi, le directeur général Denis Roussel estime que les conditions de ski sont « extraordinaires ».

Toute la neige, ça nous donne un peu plus de travail, mais le succès est là pour compenser , explique-t-il.

Au Mont-Comi, on espère recevoir plus de 25 % des visites annuelles durant la semaine de relâche.

Au Mont-Saint-Mathieu, la direction pense qu'elle accueillera l'équivalent du tiers de l’achalandage de l’année durant les 14 jours d’ouverture autour de la semaine de congé scolaire.

Situation similaire sur la Côte-Nord

La station récréotouristique Gallix à Sept-Îles entame également la semaine de relâche avec d'excellentes conditions de glisse.

Les skieurs et les planchistes n'ont aucunement à craindre de retrouver des trous dans la couverture neigeuse, car les précipitations ont été abondantes depuis le début de la saison.

Déjà cinq mètres de neige ont recouvert la station et on en attend jusqu’à sept pour l’ensemble de l’hiver, selon le directeur général de la station récréotouristique Gallix, Alexandre Verret.

En plus du ski, beaucoup de familles viennent pratiquer la glissade sur tubes à Gallix. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Une longue saison

Les importantes chutes de neige permettront aussi aux skieurs de profiter des pistes plus longtemps. À la station touristique Pin Rouge de New Richmond en Gaspésie, on estime que le centre de ski pourra demeurer accessible jusqu’à la mi-avril.