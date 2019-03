Année de records et de surprises aux Jeux du Canada

Les 27e Jeux d'hiver du Canada ont pris fin le 2 mars. L'événement a permis à de nombreux jeunes athlètes de se faire connaître. Plus de 500 médailles y ont été attribuées et de nombreux records ont été battus.

Pour le Québec et l'Alberta, ces Jeux du Canada auront été ceux où elles auront connu les meilleurs résultats de leur histoire en nombre de médailles gagnées.

Les provinces de l'Ontario et de la Saskatchewan, elles, auront récolté moins de médailles que par les années passées.

Le gymnaste Felix Dolci du Québec a remporté six médailles aux Jeux du Canada à Red Deer. Photo : Radio-Canada

L'une des vedettes de ces jeux aura été le jeune Félix Dolci. Il a remporté six médailles à Red Deer. Avec les cinq remportées il y a quatre ans à Prince George, il est donc devenu le détenteur du record pour le plus grand nombre de médailles à des Jeux du Canada. Le record appartenait autrefois à son compatriote québécois Matthew Halickman qui avait remporté un total de neuf médailles lors des Jeux du Canada de 2011 et 2015.

Félix Dolci se tourne maintenant vers un autre objectif : les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

À la longue, les athlètes s’améliorent et rehaussent le niveau du sport. C’est le cas en gymnastique. Un jour, quelqu’un va battre ce record! Félix Dolci, athlète

Autre record: l'Albertaine Brooklyn McDougal a remporté cinq médailles en patinage de vitesse longue piste. Elle en était à une première participation à des Jeux du Canada. Avant elle, le record pour le plus grand nombre de médailles gagnées dans cette discipline appartenait à la double championne olympique Catriona Le May Doan avec trois.

D’autres athlètes se sont aussi démarqués à Red Deer. Le Québécois en Biathlon Léo Grandbois a récolté quatre médailles. Logan Pletz a offert à la Saskatchewan une rare médaille en biathlon. Tyson Langelaar de Winnipeg a dominé les épreuves de patinage de vitesse avec cinq médailles. Alexa Scott, également du Manitoba, a monté trois fois sur la plus haute marche du podium.

Quant à Jasmine et Rémi Drolet, un frère et une soeur, ils ont remporté chacun une médaille d’or en ski de fond.

Sports populaires

Dans les sports d’équipe, l'Alberta a gagné la première médaille d'or de son histoire en hockey féminin en battant le Québec. Quant à la Colombie-Britannique, sa médaille de bronze était la première médaille de son histoire en hockey féminin aux Jeux du Canada.

Danielle Serdachny, capitaine de l'équipe de l'Alberta en hockey féminin aux Jeux du Canada à Red Deer. Photo : Radio-Canada

Du côté masculin, le Québec a défait l'Ontario 4-3 en prolongation alors que pour la première fois au tournoi masculin de hockey, le Nunavut a réussi à regrouper une équipe et a même remporté son premier match face au Yukon.

Le basketball en fauteuil roulant s’est révélé aussi populaire que le hockey. L’Alberta a remporté la finale contre l’Ontario dans un gymnase plein à craquer.

À la fin des jeux, c'est le Québec qui a terminé au premier rang avec 146 médailles. La province améliore ainsi son résultat de 141 médailles à Prince George en 2015.

Richard Gamache, chef de mission du Québec aux Jeux du Canada à Red Deer. Photo : Radio-Canada

Le chef de mission du Québec, Richard Gamache, est fier de constater le développement des jeunes.

Nous constatons que nos structures sportives avec les Jeux du Canada sont idéales. Ce modèle est bon pour l’épanouissement de notre jeunesse , souligne-t-il.

Quant à Guy Napert-Frenette, membre de l’équipe de mission de l’Alberta, il souligne que toutes les planètes étaient alignées pour que la province hôte connaisse du succès.

Guy Napert Frenette de l'équipe de mission de l'Alberta. Photo : Radio-Canada

La présence des familles, la chaleur des gens de Red Deer nous ont propulsés à des exploits sportifs hors du commun

L'Alberta, avec 100 médailles, a connu sa meilleure performance battant même l'Ontario pour le nombre de médailles d'or soit 36 contre 18, une première dans l'histoire des Jeux du Canada. Avant Red Deer, sa plus grande collecte de médailles remontait à 2003.

L’Alberta a remporté la Coupe du Centenaire remise à la délégation s'étant le plus améliorée. La province a aussi gagné le prix Jack-Pelech remis à la délégation avec le meilleur esprit sportif.

Kalena Soehn et Mohamed Kamal de l'Alberta avec la Coupe du Centenaire aux Jeux du Canada à Red Deer. Photo : Radio-Canada

Malgré le temps glacial lors des deux semaines de compétitions, aucune épreuve n’a été annulée.

Les prochains Jeux du Canada, ceux d’été, seront présentés à Niagara Falls en Ontario en 2019.

Quant aux prochains Jeux d'hiver du Canada, ils seront présentés à l’Île-du-Prince-Édouard en 2023.