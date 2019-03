Les enseignants et les parents franco-manitobains unissent leurs forces

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) a tenu une conférence samedi portant sur l'éducation et la famille en partenariat avec la Fédération des parents du Manitoba (FPM). Leur objectif commun était de perfectionner les compétences parentales et de mieux sensibiliser aux enjeux de l'éducation en français.

« Au fil des années, la DSFM et la FPM faisaient un colloque chaque année et nous nous sommes demandés pourquoi nous ne le ferions pas ensemble? », explique le directeur général de la DSFM, Alain Laberge, qui estime que les deux organisations sont complémentaires.

Lors de la conférence, plusieurs ateliers ont été organisés sur les thèmes de la diversité des sexes et des genres, des obstacles à la réussite scolaire ou encore de la compréhension du parcours des réfugiés.

« C'est une journée pour que les parents puissent réseauter et participer à des ateliers qui peuvent améliorer leur compétence parentale et [leur] en apprendre davantage sur leur rôle », explique la directrice générale de la Fédération des parents du Manitoba, Brigitte L'Heureux.

Pour la DSFM, se rapprocher ainsi des parents est une suite logique et cette démarche s'inscrit dans sa mission éducative.

« On les implique plus, car on sait très bien que les parents de la FPM ce sont les futurs parents de la Division scolaire franco-manitobaine », observe le directeur général de la DSFM, Alain Laberge.