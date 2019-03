Les maisons neuves et vides pullulent à Edmonton

Près de 80 % des maisons neuves sont demeurées invendues et inoccupées à Edmonton en janvier, un signe, selon certains, du marché immobilier moribond de la ville.

Le rapport de l’Alberta Treasury Branch (ATB) publié vendredi, 1941 des 2460 maisons neuves bâties en janvier sont restées en mal de propriétaire, ce qui représente une augmentation de 7,5 % du nombre record de décembre 2018.

Selon l’ATB, janvier 2019 est le cinquième mois consécutif où le nombre de maisons invendues fracasse des records.

Pour l’économiste en chef de la Ville, John Rose, le problème en est un de surproduction.

« À la fin de l’année 2017 et en 2018, on a vu des projets immobiliers commencer même si le marché ralentissait. L’industrie ne pouvait simplement pas ralentir assez vite et s’est retrouvée en surproduction », explique-t-il.

Il croit toutefois que la situation se stabilisera pour redevenir normale d’ici la fin de l’année.

De nouvelles règles difficiles pour les acheteurs

L’ATB soutient que le resserrement des règles liées aux prêts hypothécaires adoptées en 2018 par le gouvernement fédéral et la faible hausse des salaires ont accentué la morosité du marché.

Le président régional de l’Association canadienne des constructeurs d’habitation (ACCH), Bryce Milliken, abonde. Selon lui, « l’industrie de la construction résidentielle subit les contrecoups des ralentissements du marché et de l’économie, ainsi que des changements aux règles hypothécaires du fédéral ».

Il ajoute que les nouvelles règles, taillées sur mesure pour les marchés de Toronto et Vancouver, sont particulièrement difficiles à respecter pour les gens de la génération du millénaire, ceux qui en sont à leur premier achat et les immigrants.

Baisse du nombre de permis de construction

L’économiste John Rose note quant à lui la baisse de 22 % des demandes de permis de construction à la fin de l’année 2018.

Il espère toutefois un redressement du marché lié à la croissance de la population d’Edmonton.