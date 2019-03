Feu vert de trois ans pour les navettes fluviales entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal

Les navettes fluviales entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal seront en service pour 23 semaines, de la mi-mai à la mi-octobre.

« Le prestataire de service devra fournir des navires permettant minimalement le transport d’environ 100 passagers et 30 vélos à l’heure », peut-on lire dans l'appel d'offres de la Société des traversiers du Québec, publié le 1er mars.

Horaires prévus

Aux heures de pointe, les navettes partiront toutes les 30 minutes (entre 6 h et 9 h 30 et entre 15 h et 19 h). Le reste de la journée, entre 9 h 30 et 15 h, il y aura des bateaux toutes les 60 minutes. Le samedi, le dimanche et les jours fériés, le service sera offert toutes les 60 minutes entre 10 h et 22 h.