L’inégalité salariale hommes-femmes dans la mire du gouvernement Ford

Le gouvernement ontarien recueille des commentaires en vue d'adopter une nouvelle loi visant à éliminer l'écart des salaires des hommes et des femmes.

L’an dernier, les progressistes-conservateurs ont suspendu l’application d’une loi adoptée par le précédent gouvernement libéral qui devait notamment obliger les employeurs à partager l’échelle salariale dans leurs affichages de postes et forcer les plus grandes entreprises à rapporter les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Selon la ministre ontarienne du Travail, Laurie Scott, les libéraux se sont empressés d’adopter cette loi en marge de l’élection provinciale, sans consultation.

Je pense qu’il est important de prendre le temps d’écouter aux nombreuses parties prenantes, qui pourraient avoir des idées novatrices pour s’attaquer à l’écart salarial. Laurie Scott, ministre du Travail de l’Ontario

La ministre ontarienne du Travail, Laurie Scott Photo : Radio-Canada

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, l’écart salarial hommes-femmes est de 29,3 %, ce qui veut dire que les femmes touchent en moyenne 71 cents pour chaque dollar gagné par les hommes.

Sous la loi du gouvernement de Kathleen Wynne, tout employeur avec 100 employés ou plus aurait eu à calculer et rapporter les différences entre les salaires des hommes et des femmes.

Dans le cadre de ses consultations, le ministère cherche à identifier la meilleure façon de calculer cet écart - par exemple, s’il doit inclure les primes, les commissions et la rémunération d’heures supplémentaires travaillées, à quelle fréquence les écarts doivent être rapportés et combien de ressources doivent être affectées pour calculer et rapporter ces informations.

Des questions insultantes pour les femmes, estime la cheffe de l’opposition néo-démocrate, Andrea Horwath.

Ce genre de question [sur les ressources nécessaires pour rapporter l’écart salarial] laisse entendre que le gouvernement voit l’égalité salariale comme un fardeau bureaucratique , dit-elle.

Il est possible de soumettre des commentaires dans le cadre de cette consultation publique d’ici au 5 avril.