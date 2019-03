Le Festival des hivernants, entre tradition et innovation musicales

En plus de la musique traditionnelle pour laquelle le Festival des hivernants est reconnu, des évènements mettant à l'honneur la musique électronique émergente sont venus bonifier l'offre pour le public de Sept-Îles et de Uashat cette année.

Au départ, l’idée, c’était d’apporter autre chose de différent. Permettre la découverte musicale , explique Virginie Lamontagne, la coordonnatrice pour Télé-Québec dans la région et réalisatrice de La fabrique culturelle.

C’est elle qui a proposé aux responsables du festival d'organiser ces fins de soirée découvertes . Celles-ci se sont tenues vendredi et samedi soir dans la chapelle du Vieux-Poste, ancien poste de traite des fourrures dans la communauté innue de Uashat, où se déroule annuellement le Festival des hivernants.

Tout ce qu’on a offert était beaucoup plus électronique qu’analogique , explique-t-elle par rapport au contraste que l'équipe de La fabrique culturelle a introduit dans un festival plus connu pour ses guitares et ses harmonicas que pour ses tables tournantes.

Un vendredi soir dansant

Sous la tente principale du festival ont retenti vendredi les rythmes traditionnels des Tireux d’Roches. Ils ont été suivis par le groupe folk les Chiens de Ruelle et les chansons punk-traditionnelles de Carotté.

En parallèle, dans la chapelle du Vieux-Poste s'amorçait la performance d’Anachnid, une artiste oji-crie établie à Montréal.

Accompagnée de deux DJs, elle a commencé la soirée avec des pièces combinant chant, rap et musique électronique, avant de poursuivre avec un répertoire de house pour s’assurer de faire danser les convives.

Anachnid en entrevue à la radio de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Un samedi soir expérimental

Samedi soir, c’était sous la tente principale que les artistes autochtones étaient à l’honneur. Le bal a été lancé par la star de la musique innue, Scott-Pien Picard, suivi du groupe Maten, mettant en vedette le jeune guitariste Ivan Boivin-Flamand.

Ivan Boivin-Flamand est guitariste Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

Maten a ensuite laissé place au groupe En barque de Port-Cartier et à sa musique pop-folk.

Au même moment s'amorçait, dans la chapelle voisine, la performance de l’artiste multidisciplinaire Lénième. Il a d’abord été accompagné de sa partenaire, la violoniste Sarah-Kim Normandeau, pour tester un projet musical toujours en rodage et des pièces présentées pour la première fois devant public.

Lénième est également artiste-peintre. Photo : Radio-Canada

Lénième a poursuivi la soirée en solo. Le concepteur rythmique a alors offert au public ses chansons électroniques enrichies d’improvisation instrumentale au charango, au mélodica, à la flûte traversière et au clavier.