Éclosion de coqueluche à l’École Moncton High du Nouveau-Brunswick

La direction de l’École Moncton High demande la collaboration des parents pour contenir l’épidémie.

La coqueluche est une maladie respiratoire causée par une bactérie. Elle peut être attrapée au contact des sécrétions nasales et de la gorge d’une personne infectée.

Symptômes de la coqueluche: Toux

Écoulement nasal

Éternuements

Fièvre

Si vos enfants présentent des symptômes, on conseille de consulter un spécialiste de la santé et de vérifier si vos enfants ont bel et bien été vaccinés à l’aide de leur carnet de vaccins.

Selon les données recensées par la direction, seulement 30% des élèves seraient vaccinés.

Les symptômes s’apparentent à ceux d’un rhume ce qui peut parfois créer des erreurs de diagnostic.

Les premiers signes d’infection aux poumons se manifestent deux semaines après la contraction et peuvent rapidement s’envenimer.

Si la maladie n’est pas traitée, elle peut durer des semaines. Si tel est le cas, la toux peut devenir si intense qu’elle peut provoquer des étouffements ou des vomissements.

En plus des vaccins de routine pour les enfants, une dose de rappel de la coqueluche chez les adolescents peut être administrée. On peut le faire dans les cliniques de vaccination dès la 7e année au Nouveau-Brunswick.

Une dose de rappel pour adulte à l'âge de 18 ans ou plus tard est aussi possible.

Le vaccin aide à réduire les risques de contraction et diminue la gravité des symptômes lorsqu'ils se manifestent.

Selon Santé Canada, de 1000 à 3000 Canadiens souffrent de coqueluche par année.