Une offre d'activités accrue pour la semaine de relâche en Abitibi-Témiscamingue

Pour l'occasion, les centres de ski du Mont Kanasuta et du Mont-Vidéo ont prolongé leurs heures d'ouverture.

Au Mont-Vidéo, le centre sera ouvert tous les jours de 9 h à 22 h. Une randonnée de vélo à pneus surdimensionnés sera organisée le 9 mars.

Le Centre plein air Mont Kanasuta a lui aussi ajusté son horaire, comme l'explique son directeur général, Alain Vanier.

On va être ouvert tous les jours jusqu'au 11 mars. Si vous allez sur notre site Internet ou notre page Facebook, il y a un calendrier. On va être ouvert à partir de 9 h, parce que la semaine on ouvre à 10 h, mais comme c'est férié, on va ouvrir à 9 h. On va être ouvert le mercredi soir aussi , précise-t-il.

Au Parc national d'Aiguebelle, le centre de découverte et de services est exceptionnellement ouvert tous les jours cette semaine.

De l'escalade de glace est également offerte au Parc national d'Aiguebelle. (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Rivest

Trottinette des neiges, escalade de glace et ski hok, aussi appelé ski-raquette, font partie des activités proposées.

Pour les enfants qui préfèrent les pinceaux aux raquettes, le Camp d'art de la relâche MA Musée d'art de Rouyn-Noranda propose des ateliers d'initiation du 4 au 8 mars.

Au Centre d'exposition de Val-d'Or, l'activité Les Cent Dessins, qui aura lieu du 5 au 8 mars, s'adresse aux enfants de 5 à 9 ans.