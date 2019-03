Des parents interpellent le ministre Dufour sur le manque de places en garderie

C'est le cas de Maude Lessard, mère d'un enfant de 14 mois, qui cherche activement une place en garderie depuis plus d'un an.

Une situation qui affecte sa vie familiale puisque le père est obligé de rester à la maison pour garder l'enfant.

Le père de mon enfant ne travaille pas parce qu'on n'a pas de garderie, dit-elle. C'est lui qui garde l'enfant parce qu'il n'est pas capable de trouver un emploi qui peut marcher avec mon horaire à moi.

La mère affirme avoir frappé à toutes les portes, sans succès.

J'ai fait pratiquement tous les CPE à Val-d'Or, je les ai vus un par un [...] j'ai aussi cherché sur Facebook, j'ai [publié] beaucoup de messages pour trouver une gardienne quelque part, finalement aucun résultat après un an et demi , résume la jeune maman.

Les demandes de parents à la recherche de garderies pullulent sur les réseaux sociaux.

Selon l'Alliance des intervenantes en milieu familial de l'Abitibi-Témiscamingue, la situation est la même partout en région.

La présidente, Nathalie Baril, soutient que depuis 2015, pas moins de 150 services de garde subventionnés ont fermé dans la région en raison de la modulation des frais de garde.

La solution serait au gouvernement de réinvestir dans les services de garde en milieu familial régi accrédité et dans les CPE et d'abolir la modulation des tarifs, dit-elle. On dit [au gouvernement], retournez au tarif unique de service de garde : tout le monde paye le même tarif et pour les milieux défavorisés, [que] le service de garde soit gratuit.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour Photo : Radio-Canada

Le ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Pierre Dufour, reconnait que la situation est particulièrement difficile dans le secteur de la Vallée-de-l'Or.

On est dans une situation de déficit de places d’environ 15 %, c'est sûr que ça entraîne une problématique pour certaines familles [de Val-d'Or]. Pierre Dufour, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Il promet plusieurs dizaines de nouvelles places en garderie.

Dans le secteur Val-d'Or et Malartic, il y a des projets de réalisation en cours d'acceptation de nouvelles places. À Val-d'Or, il y a 52 places additionnelles pour le CPE Abinodjic-Miguam et aussi le CPE Bambin et câlin qui est en attente pour une soixantaine de places ou plus, on parle d'aller jusqu'à 100 de ce côté-là. Ces deux CPE ont des projets en attente d'acceptation pour agrandir leur capacité , assure le ministre.

Selon Pierre Dufour, Rouyn-Noranda vit la même situation que Val-d'Or, contrairement aux autres secteurs où le scénario est beaucoup moins problématique.