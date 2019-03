Malaysia Airlines : Kuala Lumpur ouverte à d'autres pistes de recherche

La compagnie américaine Ocean Infinity avait d’ailleurs mis sur pied une mission « paiement après succès » pour localiser l’avion dans le sud de l’océan Indien de janvier à mai 2018 qui s’est terminé sans succès.

Or, le président de la compagnie, Oliver Plunkett, a déclaré dans une vidéo diffusée lors d’une cérémonie de commémoration à Kuala Lumpur que Ocean Infinity espérait reprendre les recherches avec une technologie plus efficace mise au point l’an dernier.

Des membres des familles des personnes disparues ont participé à une cérémonie de commémoration pour le cinquième anniversaire de la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines. Photo : Getty Images / Mohd Rasfan

Les efforts de la compagnie américaine sont déployés un an après l’échec des autorités malaisiennes, australiennes et chinoises.

M. Plunkett se base sur la localisation d’un sous-marin argentin en novembre pour vanter les mérites de cette nouvelle technologie. Il a précisé que sa compagnie révisait toutes les données sur le vol MH370 et qu’un plan était élaboré pour déterminer comment sa mission de localisation de l’avion pouvait être relancée.

« Nous n’avons pas abandonné, a-t-il déclaré. Nous espérons pouvoir poursuivre les recherches. »

Le gouvernement « ouvert à toutes pistes »

De son côté, le ministre des Transports Anthony Loke s’est dit frustré que les deux recherches n’ont mené à aucune piste et qu’il se disait « ouvert à toutes propositions concrètes pour relancer les recherches ».

Il a déclaré aux journalistes dimanche que le gouvernement « attendait des propositions, en particulier de la part d’Ocean Infinity ». Il a balayé du revers de la main toutes suggestions d’offrir des récompenses pour retrouver l’avion, mais il a indiqué que le gouvernement était prêt à discuter avec n’importe quelle entreprise prête à relancer les opérations.

« Il doit y avoir une proposition d’une compagnie […] on ne peut pas juste être ici sans pistes crédibles. C’est la chose la plus pragmatique que l’on puisse faire », a indiqué M. Loke.

L’avion, qui a disparu avec 239 personnes à bord le 8 mars 2014, devait relier Kuala Lumpur et Pékin. Des débris ont été retrouvés sur la terre à l’ouest de l’océan Indien et ont permis de resserrer la zone de recherche où Ocean Infinity concentre ses opérations.

Une enquête indépendante a produit un rapport en juillet dernier dans lequel on présente des lacunes dans la réponse gouvernementale et la possible intervention d’une « tierce partie ».

Les enquêteurs ne pouvaient toutefois pas déterminer la cause exacte de la disparition de l’avion sans avoir retrouvé le site de l’écrasement et la boîte noire de l’appareil. Ce rapport confirmait la théorie malaisienne selon laquelle l’avion a été délibérément dévié et a volé pendant sept heures après avoir coupé les communications avec le reste du monde.

Cependant, il n’y avait aucune preuve concernant des comportements anormaux ou de stress de la part des deux pilotes qui auraient pu indiquer qu’ils seraient à l’origine du détournement. Tous les autres passagers ont également été écartés par les policiers et aucun ne pouvait piloter un avion.

Le gouvernement doit faire plus, selon les proches des disparues

Le groupe Voice 370, des proches des personnes disparues, espère que le gouvernement nouvellement élu en mai dernier fera plus que le précédent pour découvrir de nouveaux indices.

La porte-parole du groupe, Grace Nathan, a demandé au gouvernement de mettre de côté les 70 millions de dollars promis à Ocean Infinity en cas de succès pour encourager d’autres compagnies à se lancer dans la recherche de l’avion.

« C’est une blessure qui ne peut pas guérir » s’il n’y a pas de conclusion, a déclaré Grace Nathan.

Selon un autre membre de la famille d’une personne disparue, c’est le devoir du gouvernement d’être proactif et de ne pas attendre que des indices lui tombe dessus. Il a dénoncé le peu d’effort de la part du gouvernement pour trouver plus de débris sur les plages africaines et sur les îles dans l’océan Indien.