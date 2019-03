Algérie : le président sortant officialise sa candidature malgré les manifestations

Le président sortant d'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, a officialisé dimanche sa candidature en vue de l'élection présidentielle du 18 avril, et ce, malgré les nombreuses manifestations de gens qui s'opposent à ce qu'il obtienne un cinquième mandat à la tête de ce pays d'Afrique du Nord.

Le président sortant, qui vient d'avoir 82 ans, apparaît rarement en public depuis qu'il a subi un accident vasculaire cérébral en 2013 Sa candidature a été officiellement déposée dimanche en fin de journée, heure locale.

Samedi, M. Bouteflika se trouvait toujours à Genève, en Suisse, pour y subir des examens médicaux.

Voilà 10 jours qu'une partie de la population réclame le départ du chef de l'État dans le cadre d'un rare mouvement de protestation publique.

Outre Alger, la capitale, une dizaine d'autres villes sont le théâtre de manifestations.

Selon l'agence de presse nationale APS, le président n'avait pas besoin de déposer sa candidature en personne pour être éligible.

Des analystes estiment que le mouvement d'opposition manque de dirigeants et d'une organisation solide dans un pays toujours dominé par les vétérans de la guerre d'indépendance contre la France, entre 1954 et 1962.

La police a employé un canon à eau pour tenter de disperser des manifestants réunis à Alger. Photo : Associated Press / Fateh Guidoum

Le principal opposant jette l'éponge

Autre coup dur pour le mouvement d'opposition au président Bouteflika : Ali Benflis, ancien premier ministre du président entre 2000 et 2003 et chef du parti L'Avant-garde des libertés, a fait savoir dimanche qu'il ne se présenterait pas à l'élection.

Ali Benflis a obtenu 6,4 % des voix en 2004 et 12,3 % en 2014, à chaque fois en deuxième position derrière le président sortant, réélu au premier tour en continu depuis 2004 avec au moins 80 % des voix.

Dans un texte transmis à l'AFP, M. Benflis précise qu'en raison de la vaste contestation du gouvernement algérien, sa candidature n'a plus « de raison d'être ».

Ma place n'est plus dans une compétition électorale dont notre peuple [...] dénonce avec vigueur le caractère biaisé et faussé. Le peuple a pris la parole et je l'ai entendu. Ali Benflis

« De toutes les crises politiques auxquelles l'Algérie a été confrontée depuis son indépendance, celle-ci est incontestablement la plus grave et la plus lourde de périls », a averti encore M. Benflis.

L'homme d'affaires Rachid Nekkaz, omniprésent sur les réseaux sociaux et qui attire des foules de jeunes enthousiastes, est arrivé dans l'après-midi au Conseil constitutionnel, où il devrait déposer son dossier. Il semble toutefois ne pas remplir les conditions d'éligibilité.

Canon à eau contre les protestataires

Des centaines d'étudiants se sont rassemblés dans un campus universitaire situé près du Conseil constitutionnel, dans la capitale, où les candidats à la présidentielle déposent leur candidature, en scandant « non à un cinquième mandat ».

Un fort contingent policier est déployé à l'intérieur et autour du bâtiment du Conseil. Les journalistes présents sur place sont confinés à deux salles où les candidats électoraux doivent volontairement se rendre pour rencontrer la presse, contrairement aux élections précédentes, où les reporters étaient plus libres de leurs mouvements.

Les autorités ont déployé un canon à eau contre les étudiants marchant vers le Conseil pour tenter de les disperser.

Des manifestants se sont rassemblés à Marseille, dans le sud de la France, pour dénoncer un éventuel cinquième mandat du président algérien sortant. Photo : Reuters / Jean-Paul Pelissier

Manifestations en France

La grogne se fait également sentir de l'autre côté de la mer Méditerranée, sur le territoire de l'ancien maître colonial français.

Des milliers de manifestants se sont ainsi rassemblés place de la République, à Paris, pour exprimer leur mécontentement envers le « régime » algérien. La police évoque 6000 personnes; les organisateurs, eux, avancent le nombre de 10 000 manifestants.

Même son de cloche à Marseille, au sud, ainsi que dans quelques autres villes de l'Hexagone.

Le président [algérien] « est inconscient, il n'existe plus, ce sont les généraux et son entourage qui profitent dans son dos », dénonce un manifestant de Toulouse, Asri, 54 ans, installé en France depuis 31 ans.

Nous voulons que les 40 voleurs s'en aillent, ils sont allés trop loin, ils ont dépassé les limites. Asri, manifestant à Toulouse

M. Bouteflika a congédié son gestionnaire de campagne, samedi, ont indiqué des médias d'État.

Les opposants du président sortant soutiennent que celui-ci n'est plus apte à gouverner. Ils évoquent sa mauvaise santé et ce qu'ils qualifient de corruption généralisée ainsi que de manque de réformes pour s'attaquer à un chômage important et aux lourdeurs bureaucratiques nuisant à l'économie.

Avec l'Agence France-Presse et Reuters