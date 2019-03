Les Algériens manifestent alors que le président sortant doit officialiser sa candidature

La rue algérienne s'est de nouveau animée sous les pas et les slogans de milliers de citoyens qui manifestent contre un cinquième mandat du président sortant, Abdelaziz Bouteflika, en vue de l'élection présidentielle du 18 avril.

Le président sortant, qui vient d'avoir 82 ans et qui, depuis son accident vasculaire cérébral en 2013, apparaît rarement en public, a jusqu'à ce dimanche soir pour déposer au Conseil constitutionnel les documents officialisant sa candidature.

Samedi, M. Bouteflika se trouvait toujours à Genève, en Suisse, pour y subir des examens médicaux.

Voilà 10 jours qu'une partie de la population réclame le départ du chef de l'État dans le cadre d'un rare mouvement de protestation publique.

Selon l'agence de presse nationale APS, le président n'a pas besoin de déposer sa candidature en personne pour être éligible.

L'opposition algérienne, faible et divisée, a réclamé davantage de manifestations si M. Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, devait confirmer qu'il est candidat à sa propre succession.

Des analystes estiment toutefois que le mouvement manque de dirigeants et d'une organisation solide dans un pays toujours dominé par les vétérans de la guerre d'indépendance contre la France, entre 1954 et 1962.

Des centaines d'étudiants se sont rassemblés dans un campus universitaire situé près du Conseil constitutionnel, où les candidats à la présidentielle déposent leur candidature, en scandant « non à un cinquième mandat ».

M. Bouteflika a congédié son gestionnaire de campagne, samedi, ont indiqué des médias d'État. Le président n'a pas évoqué les manifestations organisées contre lui, les plus importantes depuis les révoltes du printemps arabe, en 2011, qui a fait tomber plusieurs régimes installés de longue date dans les pays arabes, mais pas en Algérie.

Les opposants du président sortant soutiennent que celui-ci n'est plus apte à gouverner. Ils évoquent sa mauvaise santé et ce qu'ils qualifient de corruption généralisée ainsi que de manque de réformes pour s'attaquer à un chômage important et aux lourdeurs bureaucratiques nuisant à l'économie.

Avec l'Agence France-Presse et Reuters