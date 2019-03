Servi en anglais à l'aéroport de Bathurst au Nouveau-Brunswick, un député porte plainte

Après son atterrissage à l’aéroport de Bathurst le 22 février dernier, le député de Beauport- Limoilou s’est rendu au comptoir d’Air Canada pour un souci avec son bagage.

J'ai dit: « Madame, s'il vous plaît, j'aurais besoin de votre aide, je ne trouve pas mon bagage ». Tout de suite, elle m'a répondu en anglais et puis j'ai continué en français quelques secondes et puis moi j'ai constaté que là y'avait rien à faire et que sans ambiguïté, elle m'a regardé en disant faut que tu me parles en anglais là , affirme M. Clarke.

Alupa Clarke, député conservateur de Beauport—Limoilou. Photo : Radio-Canada

M.Clarke défend soutient également qu’on ne lui ait pas offert des services en français et que le formulaire qu’il a dû remplir était en anglais.

Dépassé par un tel manquement, il a porté plainte auprès du bureau du commissaire fédéral aux langues officielles du Canada.

Pour le membre du comité permanent sur les langues officielles, il s’agit d’un impair majeur qui bafoue les lois érigées à cet effet.

Les Acadiens et tous les francophones à travers le pays doivent être absolument respectés. D'abord c'est constitutionnel, c'est l'article seize de la Constitution et puis la Loi le dit clairement; que ce soit la compagnie ou le sous-traitant, ils doivent offrir des services bilingues , stipule le député.

L’histoire de M. Clarke étonne.

Le député libéral de Madawaska-Restigouche René Arseneault, qui fréquente fréquemment l’aéroport, s’est dit surpris qu’une telle mésaventure se soit produite à Bathurst.

Il en va de même pour la voyageuse Rachelle Savoie: Je m'adresse toujours en français et je n'ai jamais eu d'incidents que la personne ne pouvait pas me servir en français.

Par courriel, la compagnie aérienne Air Canada précise que tous ses employés sont bilingues et que la plainte est prise au sérieux.

D'après le reportage de François Vigneault.