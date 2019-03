Les filles du Rouge et Or basketball championnes!

L'équipe féminine du Rouge et Or basketball a mis la main sur son premier championnat provincial en huit ans, samedi soir, disposant des Stingers de l'Université Concordia 75-55.

La dernière conquête d'une bannière provinciale remontait à la saison 2010-2011.

Et le Rouge et Or n'a pas volé celle de 2018-2019. L'équipe de l'Université Laval a contrôlé la finale du début à la fin, devant une foule d'un millier de spectateurs au PEPS, à Québec.

Naomi Lavallée a été la grande vedette du match à l'offensive, amassant 17 points.

« Je me suis vraiment bien présentée aujourd’hui. On était prêtes à aller à la guerre, et ça a paru sur le terrain », a déclaré l'ailière après la rencontre.

Un groupe d'exception

L'entraîneur-chef de l'équipe, Guillaume Giroux, n'avait que de bons mots pour sa troupe.

C'est clairement une des meilleures formations que j'ai dirigées. On a des vétéranes, on a de la grandeur et on est menaçant de partout. Guillaume Giroux, entraîneur-chef

Avec cette victoire, les Lavalloises se sont qualifiées pour le Championnat U SPORTS, disputé la semaine prochaine à l’Université Ryerson, à Toronto. Leur prochain adversaire sera dévoilé dimanche.

Quel qu'il soit, Guillaume Giroux croit que son équipe peut battre n'importe quelle formation au pays. « Ce groupe-là est capable de gagner un championnat national. »

Grâce à une fiche de 15 victoires et 1 défaite en saison régulière, le Rouge et Or arrivera à ce championnat parmi les équipes favorites pour l'emporter.