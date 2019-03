L'opposant vénézuélien Juan Guaido reçoit le soutien de l'Équateur

« Nous serons attentifs aux signaux que donneront le peuple vénézuélien et vous, le leader et l'avocat de cette transformation profonde dont le peuple vénézuélien a besoin », a déclaré Lenin Moreno à Juan Guaido, à son arrivée samedi après-midi dans la ville côtière de Salinas.

Reconnu comme président par intérim par le Canada, les États-Unis et une cinquantaine d'autres pays, Juan Guaido s'était auparavant rendu en Colombie, au Brésil, au Paraguay et en Argentine dans le but de recueillir des appuis, et ce, en dépit d'une interdiction de sortie du territoire par la justice vénézuélienne.

Il a appelé à « mettre fin à l'usurpation et à une transition pacifique au Venezuela ». Il a également lancé un appel à des manifestations dans le pays lundi et mardi.

Dans cette tournée très importante effectuée chez nos pays frères d'Amérique du Sud, nous sommes venus non seulement demander de l'aide, mais aussi chercher la liberté, la démocratie, la prospérité et le progrès pour le Venezuela. Juan Guaido, chef de l'opposition vénézuélienne

Juan Guaido prévoit quitter l’Équateur dimanche, mais sa prochaine destination n’est pas connue. Il a réaffirmé qu'il retournerait au Venezuela, au risque d’une arrestation immédiate. Il n'a pas précisé à quel moment exactement ni comment il prévoyait se rendre dans le pays. Il avait affirmé jeudi qu'il y serait « au plus tard lundi », malgré les menaces.

Le ministère des Affaires étrangères brésilien a demandé samedi que le retour de Juan Guaido « se déroule sans incident » et que ses droits et sa sécurité soient « pleinement respectés ».

« Cet État est en faillite, complètement en faillite, cela ne devrait pas aller plus loin », a pour sa part déclaré Lenin Moreno, en référence au président Nicolas Maduro.

La visite de l’opposant vénézuélien en Équateur survient une semaine après l'échec de la livraison d’aide humanitaire au Venezuela en provenance du Brésil et de la Colombie. Des heurts avec des militaires vénézuéliens toujours fidèles au président Nicolas Maduro ont forcé l'abandon de l'opération.

Avec les informations de Agence France-Presse, Associated Press et Reuters