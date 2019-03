Des centaines d’amateurs de véhicules motorisés convergent vers Toronto

L'un des plus grands salons de véhicules récréatifs du pays se déroule tout le weekend à Mississauga. Un moyen pour les amateurs de plein air de venir observer les derniers modèles et de planifier déjà le retour du beau temps.

Avec plus de 500 modèles différents présentés par près de 90 exposants, le Toronto Spring Camping and RV show est perçu comme l’un des plus grands rendez-vous des amateurs de véhicules récréatifs.

Plusieurs d’entre eux ont même fait des centaines de kilomètres pour y assister et tenter de trouver la perle rare.

Mon beau frère pis ma belle soeur se cherchent quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour traverser le Canada , explique Jeannette Bergeron, qui a fait la route depuis Sudbury.

Des centaines de personnes sont attendus au Toronto Spring Camping and RV show Photo : Radio-Canada

Le salon attire également de nombreuses jeunes familles. C'est le cas de Marc Lacombe, qui s'est procuré une roulotte en 2007 avec sa conjointe.

On voit beaucoup de familles aujourd'hui ici, y'a pas juste des personnes plus âgées, y'a aussi des familles , explique-t-il.

Un changement de démographique

Plusieurs vendeurs de roulottes voient un changement démographique dans leur clientèle.

Les acheteurs sont plus jeunes même pour les véhicules haut de gamme, explique Josée Mailloux, vendeuse chez Canam RV.

On a beaucoup plus de jeunes couples qui commencent, dans la trentaine, des gens qui ont de bons emplois , souligne-t-elle.

Josée Mailloux, vendeuse chez Canam RV. Photo : Radio-Canada

Selon l’Association canadienne des propriétaires de véhicules récréatifs, plus de 2 millions de Canadiens possèdent un tel engin.