La fraude a piégé plus de 11 000 Albertains en 2018

Les escrocs ont réussi à arnaquer plus de 11 000 Albertains l'année dernière - une nette augmentation par rapport à 2015, où 3 000 personnes avaient fait les frais des fraudeurs dans la province. La duperie continue souvent de déjouer les autorités policières, aidée par une alliée insoupçonnée : le silence de ceux et celles qui en sont victimes.

Sébastien Tanguay

« Selon notre estimation la plus optimiste, moins de 5 % des gens signalent les fraudes dont ils sont victimes », indique l'agent Sean Milni, de l'unité des crimes financiers de la GRC.

Il précise que n'importe qui est vulnérable face aux fraudeurs. Jeunes ou aînés, riches ou pauvres : peu importe l'âge et le revenu, les arnaqueurs voient chaque segment de la population comme autant de clientèles à piéger.

« Si vous êtes une jeune étudiante tout juste sortie de l'université, vous êtes susceptible de vous faire piéger dans une arnaque de loyers frauduleux ou de fausses offres d'emploi. Si vous êtes au milieu de votre vie professionnelle, vous pourriez vous faire duper en cherchant un prêt hypothécaire dont les termes sont trop beaux pour être vrais », cite l'agent en exemple.

Ainsi, la croyance populaire voulant que les personnes âgées soient davantage vulnérables aux fraudes, notamment en ligne, est erronée.

« Les arnaques apparaissent partout où les gens sont en situation vulnérable », reprend Tatjana Trifkovic, du Bureau de la concurrence du Canada. « Chacun de nous cherche l'amour : certains fraudeurs investissent des sites de rencontres pour séduire et charmer leur victime. Ils profitent de leur attachement pour les extorquer : ils prétendent vouloir absolument venir les voir, mais disent manquer d'argent pour prendre l'avion, par exemple. C'est particulièrement pernicieux, mais nous voyons de plus en plus de cas de ce genre . »

Depuis 15 ans, les autorités policières consacrent le mois de mars à la prévention des fraudes pour prémunir les Canadiens contre les arnarqueurs de tout acabit.

« Ne donnez jamais vos données confidentielles et de l'argent à des inconnus », mentionne Tatjana Trifkovic. « Soyez vigilants : dès que quelqu'un vous pousse à agir dans l'urgence, il y a souvent anguille sous roche. Aussi, portez attention à la grammaire : d'habitude, des entreprises ou des institutions fiables ne font pas de fautes de français. »

L'agent Milni, quant à lui, conclut en soulignant l'importance de signaler les fraudes et ceux qui tentent de vous piéger.

« Sans ces signalements, la police ne peut pas agir », dit-il. « La population, parfois, perd espoir qu'un signalement change quoi que ce soit. Je veux les rassurer : nous avons des équipes dédiées à prévenir les fraudes, mais nous devons les connaître pour les combattre. »