Le Salon du Livre de l’Outaouais : l’art de se réinventer

C'est sous le thème « J'éclos partout » que sera lancé, le 13 mars 1980, le tout premier Salon du livre de l'Outaouais.

L'Association des auteurs de l'Outaouais venait de voir le jour. Les organisateurs du Salon du livre, avec en tête le fondateur Jacques Poirier, n'avaient qu'une idée en tête : leur donner une vitrine pour se faire connaître. Mission accomplie, la première édition accueillera 12 000 visiteurs au Manège militaire de Hull.

M. Poirier est fier du succès de l’événement. Je suis satisfait du Salon du livre, je suis satisfait de la population de l'Outaouais parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici depuis cinq jours , avait-il dit à l’époque.

Jacques Poirier, fondateur du Salon du livre de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Je pense que le succès se résume en deux mots. L'accueil et l'animation , avait résumé M. Poirier.

Deux ans plus tard, le Salon du livre prend de l'ampleur. Il déménage dans le tout nouveau Palais des congrès à Hull, un espace beaucoup plus grand, et pour la première fois, se donne un président d'honneur, le romancier québécois Yves Thériault, l'auteur du célèbre Agaguk. Le nombre de visiteurs double, il dépasse les 25 000 cette année-là.

Avec des ventes de livres qui dépassent les 300 000 dollars, le Salon du livre est devenu une entreprise aux retombées importantes dans la région. Il y a des gens de l'extérieur de 40, 50 60 000, de la région de Hull, qui viennent vivre ici, alors il faut qu'ils mangent quelque part, il faut qu'ils couchent quelque part. Il y a des retombées économiques pour à peu près tout le monde finalement , s’était félicité Jacques Poirier.

En 1990, le Salon du livre vient de franchir ses 10 ans et se donne une dimension internationale. Des auteurs viennent de l'Afrique, de la France, de la Belgique et de la Suisse.

Quand la récession frappe

Après des premières années fastes, au début des années 1990, la récession frappe fort, et le Salon du livre en subit les contrecoups.

Les consommateurs se font de plus en plus sélectifs. Je fais partie d'un club de livre avec une de mes amies et puis on achète un livre et puis on se l'échange , avait confié une lectrice à un journaliste à l’époque.

Le Salon du livre de l'Outaouais connaît des moments difficiles dans les années 1990. Photo : Radio-Canada

Puis, en 2008, un véritable coup de massue tombe sur l’organisation du Salon du livre de l’Outaouais. La Ville de Gatineau cède le Palais des congrès à des intérêts privés, la Société immobilière du Québec. Le coût du loyer passe de 22 000 dollars à 117 000, une augmentation de plus de 500 %.

En 2010, l'heure est à ce point grave que le Salon du livre sert un ultimatum au gouvernement libéral de l’époque. Si la province ne lui vient pas en aide, le Salon du livre mettra la clé dans la porte.

In extremis, le Salon est sauvé grâce à une subvention de 70 000 dollars de Québec. La députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault avait par contre averti les organisateurs : c'est la dernière fois qu'on les dépanne .

Le choc provoqué par la crise donne toutefois un nouvel élan au Salon du livre, qui fera preuve d'innovation pour se donner un nouveau souffle de vie. Poésie, improvisation, SLAM, bandes dessinées, expositions, lectures de livres et conférences. Des activités pour rejoindre des publics de plus en plus sollicités, surtout à l'ère du numérique.

Avec les informations de Daniel Bouchard