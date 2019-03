Alexandre Lemaire, un habitué des Jeux du Québec malgré son handicap

Atteint de dystrophie musculaire, Alexandre Lemaire avait environ 10 ans lorsque la maladie l'a privé de sa capacité de marcher. Sept ans plus tard, le jeune joueur de boccia participe à ses quatrième Jeux du Québec et c'est à lui qu'est revenu l'honneur de porter le drapeau de la délégation du Centre-du-Québec, vendredi soir, lors de la cérémonie d'ouverture.

Ça n’arrive qu’une fois dans une vie d'être porte-drapeau pour sa région. C’est vraiment plaisant d’avoir pu vivre cela pour mes quatrième Jeux , lance Alexandre Lemaire, 17 ans, en marge de sa première journée de compétition.

À ses côtés, sa mère, Laeticia Durieux, ne cache pas l’émotion qu’elle a ressentie durant la cérémonie d’ouverture, vendredi soir.

La délégation l’aime tellement et ils ont fait tout leur possible pour que ce soit accessible malgré son handicap. Ils ont poussé sa chaise dans la neige avec nous. Ils l’ont aidé. Ils sont toujours là pour Alexandre et c’est vraiment touchant , explique celle qui est aussi l'entraîneuse de son fils.

Les Jeux du Québec, une grande famille

Ayant reçu un diagnostic de dystrophie musculaire à l’âge de 5 ans, c’est lorsqu’il s’est retrouvé dans un fauteuil roulant à temps plein qu’Alexandre Lemaire a décidé d’essayer le boccia, un sport qui s’apparente à la pétanque. À la différence près qu’il est disputé en gymnase, avec des balles plus molles, par des athlètes en fauteuil roulant souffrant souvent de handicaps physiques assez importants.

En adoptant le sport, le jeune athlète de Kingsey Falls s’est ouvert les portes des Jeux du Québec, une compétition qu’il apprécie toujours autant à sa quatrième participation.

Le boccia est un sport pour athlète en fauteuil roulant s'apparentant à la pétanque. Photo : Radio-Canada

On est une grosse famille, il y a de l’ambiance et on apprend beaucoup. C’est encore plus spécial cette année parce que ce sont mes derniers , lance celui qui se décrit comme un joueur beaucoup plus sage que lors de ses premiers Jeux du Québec, en 2013.

Maintenant, je garde mon calme jusqu’à la fin des matchs. Au début, j’abandonnais après la première des quatre manches lorsque je voyais que je perdais , avoue le médaillé d’argent de la Finale des Jeux du Québec de 2017, à Alma.

Un sport en quête de reconnaissance

Dans le gymnase du Centre communautaire Lebourgneuf, samedi, les athlètes en fauteuil roulant et leurs parents étaient à la fois adversaires et amis. La petite communauté québécoise du boccia est tissée serrée.

Tous sont heureux que leur sport reçoive un peu de visibilité. Il en a besoin, après tout. Le boccia est l'un de seulement deux parasports présentés aux Jeux du Québec, avec le basketball en fauteuil roulant.

Dans les deux cas, le comité organisateur de la Finale des Jeux du Qubec peut choisir de ne pas présenter les disciplines. Aux Jeux du Canada. le boccia est simplement absent.

L’association Boccia Québec espère y faire son entrée en 2025, mais d’ici là, les joueurs comme Alexandre Lemaire, qui fait partie de l’équipe du Québec, participent tout de même à un championnat national une fois par année.

La maladie lui faisant perdre de plus en plus de muscle, le jeune porte-drapeau doit maintenant composer avec un lancer moins puissant que la plupart de ses adversaires. Lors de ses matchs, il est devenu un peu plus difficile d’atteindre le fond du terrain.

Mais qu’à cela ne tienne, Alexandre Lemaire n’en est pas à son premier défi.

Je trouve que je mets quand même pas mal d’efforts. Ce que j’aimerais, c’est faire les Jeux paralympiques un jour.