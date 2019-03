Crise linguistique en Ontario : résister par la littérature

On est vraiment en train de vivre un moment historique. On vit une lutte qu’on va gagner, on s’entend. On veut donc inscrire ça, à la fois d’un point de vue politique, mais également d’un point de vue artistique, créatif , a expliqué l’éditrice Chloé Leduc-Bélanger.

Ça inspire les créateurs d’ici et on veut garder une trace de cette lutte-là. Chloé Leduc-Bélanger

Les éditions Prise de parole ont commandé des oeuvres inédites à près de 40 auteurs franco-ontariens pour ce recueil, a raconté Mme Leduc-Bélanger. Des écrivains comme Jean-Marc Dalpé et Andrée Lacelle participent à l’ouvrage.

Ce recueil sera divisé en cinq grands axes, comme « la résistance comme cohésion », « la résistance au temps » et « la résistance comme tenir tête », a-t-elle précisé.

Confiance en l’avenir de la francophonie

Par ailleurs, les artisans franco-ontariens des mots ne se laissent pas décourager par les pronostics sombres de certains commentateurs à l’égard de la communauté.

Les propos de Denise Bombardier, par exemple, qui a récemment affirmé ne rien regretter des propos qu’elle a tenus en lien avec la communauté francophone hors Québec en octobre, ne refroidissent pas l’ardeur des écrivains de la francophonie ontarienne, selon Mme Leduc-Bélanger.

À Sudbury, la communauté est extrêmement vivante, il y a beaucoup de projets sur les rails. Les auteurs continuent de produire beaucoup de poésie, beaucoup de romans, donc on a confiance en l’avenir , a-t-elle dit.

La langue, c’est ce qui nous construit en tant que peuple. C’est comme ça qu’on peut frapper l’imaginaire autrement qu’avec des manifestations , a conclu celle qui a été la cinquième poète officielle du Grand Sudbury.

Avec les informations de Daniel Bouchard