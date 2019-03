Les Sherbrookois aux urnes pour soutenir des projets communautaires

L'appel lancé par la députée Christine Labrie a été entendu. Plus de 300 citoyens de la circonscription de Sherbrooke ont voté pour soutenir financièrement des projets proposés par des organismes communautaires. La politicienne de Québec solidaire s'engage ainsi à remettre la moitié de son budget discrétionnaire aux gagnants.

Plus d’une cinquantaine de projets étaient en lice dans le cadre de ce premier appel de projets du Fonds d’investissement citoyen.

Les gagnants recevront entre 500 $ et 3000 $. Au total, cette année, 25 000 $ seront remis de cette manière.

Ce sont des montants qui sont déjà remis dans le cadre de mes fonds discrétionnaires à des organismes du milieu, précise-t-elle. Moi, ce que je voulais, c'est ajouter de la transparence et que les gens sachent comment j'utilise ces fonds. C’est aussi de la participation citoyenne afin que les gens aient leur mot à dire sur la manière d’utiliser cet argent.

Lors de leur visite au Centre Multi Loisirs Sherbrooke, les citoyens pouvaient donc rencontrer les responsables de chacun des organismes et choisir jusqu'à cinq projets coups de cœur.

La députée de Québec Solidaire, Christine Labrie Photo : Radio-Canada

Selon plusieurs participants, le vote préférentiel rendait la compétition plus saine entre les organismes tout en leur permettant aussi d’accroître leur visibilité et d’attirer des bénévoles.

J’aime le concept de dire qu’il y a d’autres projets qui sont intéressants. Ça force aussi les citoyens à aller voir ce qui existe à Sherbrooke , estime la directrice des Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Estrie, Stéphanie Derby.

Pour tous les goûts

Des projets, il y en avait pour tous les goûts, que ce soit en culture, en environnement, en santé ou pour la famille.

Par exemple, les concepteurs d’un livre et d'un album audio sur le thème de l'intimidation, qui ont fait participer des enfants de Sherbrooke, étaient à la recherche de financement.

On a besoin de faire connaître le projet aux citoyens pour recevoir leur vote. On est rendus à l’étape de l’impression du livre. On veut en remettre un à chaque enfant qui a participé, donc environ 120 enfants ,explique la coordonnatrice de ce projet, Ariane Deslions.

Le vote se poursuivra au bureau de circonscription de Christine Labrie les 4 et 5 mars de 10 h à 16 h. La députée contactera ensuite les organismes pour leur dire si leur projet a été retenu.

Les résultats seront annoncés publiquement d’ici quelques semaines.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau