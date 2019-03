Troubles alimentaires : un groupe de soutien pour les proches

On sous-estime beaucoup l’impact des proches , lance d’emblée la diététiste Jennyfer Bezeau.

C’est pour ces personnes qu’elle a participé à la création d’un groupe de soutien afin de mieux les outiller.

Sentiments de culpabilité, d’impuissance et d’anxiété : les répercussions sont nombreuses chez les gens qui accompagnent leur proche dans leur détresse. Le groupe de soutien vise à briser les tabous et l’isolement.

Jennyfer Bezeau, diététiste. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Ils vont former des liens, s’entraider et se donner des suggestions , explique Jennyfer Bezeau. Ça vient un peu normaliser la situation, ils peuvent s’identifier à quelqu’un d’autre et se dire qu’ils ne sont pas seuls.

Prendre soin de soi avant tout

Il y a encore un grand tabou , renchérit Ana Berlie, une mère soulagée de pouvoir parler ouvertement avec des gens qui vivent des épreuves similaires.

Mme Berlie explique qu’en tant que parent, la priorité est le bien-être de son enfant.

Ana Berlie. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

L’importance de prendre soin de sa santé est une leçon qu’elle a mis du temps à retenir.

Ça m’a pris beaucoup de temps à réaliser que les parents ont besoin d’aide aussi , admet-elle.

Elle raconte que le cheminement de chaque participant est différent et que chaque témoignage lui donne espoir que sa fille récupérera un jour.

Il y a des hauts et des bas. Mais les bas sont outillés pour remonter maintenant. Ana Berlie, mère de famille

Elle se réjouit qu’un groupe de soutien soit finalement offert aux familles, mais déplore le manque de ressources en matière de troubles alimentaires au Nouveau-Brunswick.