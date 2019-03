La santé mentale des étudiants, une situation de plus en plus préoccupante

Apprendre sous pression, devoir terminer des travaux souvent jusque tard la nuit, et cela tout en cumulant fréquemment un emploi, les études mène à tout et parfois même jusqu'à la dépression. À Toronto, plus de 250 étudiants ont été conviés afin de discuter de ses enjeux dans le cadre d'un sommet national sur les questions de santé mentale sur les campus universitaires.