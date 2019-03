Des familles frappées par la crise des opioïdes lancent un cri du coeur

Des proches de Canadiens morts d'une surdose lancent un cri du coeur et demandent des actions pour mettre fin à la crise qui a fait plus de 9000 morts entre 2016 et 2018 partout au pays.

Terry Jenkins n’oubliera jamais le coup de fil qu’elle a reçu l’an dernier, lui annonçant que son fils avait fait une surdose d'héroïne.

Transporté d’urgence à Toronto, le jeune homme de 21 ans est décédé quelques jours après l’événement tragique.

C’était la première fois qu’il s'injectait cette drogue avec une aiguille , raconte sa mère devant une assemblée de près de 50 personnes réunies à Sudbury pour parler de la situation.

Terry Jenkins a perdu son fils il y a un an, mort d'une surdose d'opioïdes. Photo : Radio-Canada / Jean Loup Doudard

Face à une situation qu'il juge alarmante, le député provincial de Sudbury, Jamie West, avait convoqué cette rencontre pour tenter de trouver des solutions à l’augmentation du nombre de surdoses.

Selon lui, une partie de l’opinion publique continue de croire que la crise des opioïdes ne concerne qu’une petite frange de la population qui n’a pas fait les bons choix de vie .

Il y a de nombreuses personnes qui sont devenues toxicomanes parce qu’elles ont utilisé des médicaments contre la douleur Jamie West, député provincial du NPD

Des familles stigamtisées

En août dernier, Amanda Byrne a vécu la même situation que Terry Jenkins. Son jeune frère est décédé à la suite d’une surdose aux opioïdes.

Amanda Byrne souhaiterait que les proches des victimes des opioïdes soient davantage soutenues. Photo : Radio-Canada / Kate Rutherford

On doit arrêter de traiter ceux qui meurent de surdoses comme de simples statistiques, il faut que la stigmatisation autour de la toxicomanie cesse , implore-t-elle.

Pour Amanda Byrne les proches des victimes sont trop souvent oubliés.

Ça me fend le coeur de voir que quelque chose a disparu dans les yeux de mère depuis la mort de mon frère. Amanda Byrne

Selon les données collectées par le gouvernement canadien, entre janvier 2016 et juin 2018, plus de 9000 personnes ont perdu la vie en lien avec les opioïdes. De plus, on rapporte 2066 décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada entre janvier et juin 2018, dont 94% seraient des décès accidentels.

Cibler les vendeurs plutôt que les consommateurs

La peur d’être jugé ou de se faire arrêter contraint de nombreux toxicomanes à rester dans le silence, estiment plusieurs participants à l'assemblée publique.

La solution n’est pas de les mettre en prison, c’est peu probable que ça pousse quiconque à arrêter, explique Jamie West.

Rick Waugh, sergent à la police du Grand Sudbury, estime qu’il faut changer d’approche et cibler les trafiquants de drogue plutôt que les consommateurs.

Si quelqu’un a vendu une drogue qui contenait du fentanyl, ça veut dire que cette personne savait qu’elle pouvait tuer. Rick Waugh, sergent de la police du Grand Sudbury

Au début du mois, les services de santé de Sudbury ont alerté la population de la circulation d’une nouvelle forme d'héroïne, la purp, une variante coupée au fentanyl ou au carfentanil qui peut s’avérer mortel.