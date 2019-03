Engouement pour la nouvelle bibliothèque centrale d'Ottawa

L'échec récent du projet de développement de RendezVous LeBreton est loin de décourager les concepteurs de la future bibliothèque centrale d'Ottawa, qui doit être construite sur un terrain voisin des plaines LeBreton d'ici 2024. Les citoyens semblent tout aussi enthousiastes, puisque plus de 200 d'entre eux se sont déplacés pour une journée de consultations à ce sujet, samedi.

La proximité avec la station de train léger Pimisi, ainsi que les points de vue exceptionnels sur la rivière des Outaouais et les collines de la Gatineau justifient la présence de la bibliothèque à cet endroit, a expliqué Mario Gasperetti, directeur de projets à Bibliothèques et Archives Canada.

Les bibliothèques publiques sont souvent des catalyseurs pour le développement. On espère qu'en s'installant là, on va précipiter le développement des plaines LeBreton. Mario Gasperetti, directeur de projets à Bibliothèques et Archives Canada

M. Gasperetti a retenu de cette première journée de consultations que les gens parlaient beaucoup du désir d’avoir des espaces avec beaucoup de lumière naturelle, des espaces consacrés .

Plus de 200 personnes se sont déplacées pour cette journée d'ateliers. Photo : Radio-Canada

Cette journée d'ateliers avait pour but d’initier les gens aux différents concepts possibles pour l’installation. Les participants pouvaient se prononcer sur certains aspects comme l'accessibilité du site, les points de vue et l’intégration des différents services, a expliqué Alain Gonthier, directeur du Service des infrastructures de la Ville d’Ottawa.

On est au stade très préliminaire de la conception et l’atelier est organisé pour indiquer à l’architecte [Diamond Schmitt Architects et KWC Architects] ce que la communauté veut voir de cette nouvelle installation , a soutenu M. Gonthier.

Maggie Arbour trouvait « excitant » de participer à la discussion. Photo : Radio-Canada

Plusieurs participants ont exprimé le souhait que ce nouveau bâtiment soit unique.

Les bibliothèques sont importantes. La nouvelle bibliothèque devrait être quelque chose de frappant , a mentionné Maggie Arbour, une participante aux ateliers. C’est une opportunité vraiment de bâtir quelque chose qui serait là pour le long terme, reconnu à travers le pays.

Myriam Massabki, elle, souhaite que le nouveau bâtiment serve particulièrement la jeunesse. Il n’y a pas de lieu à Ottawa qui peut rassembler les jeunes, non seulement pour étudier, mais aussi pour explorer et pour échanger , a-t-elle fait valoir.

Agrandir l’image Les participants aux ateliers ont exprimé leurs préférences sur trois concepts préliminaires. Photo : Ville d'Ottawa

L'édifice comprendra les locaux de la bibliothèque publique de la Ville, des espaces publics ainsi qu'une partie des ressources de Bibliothèque et Archives Canada.

Trois autres périodes de consultations similaires auront lieu au cours des prochains mois afin d'aider les architectes dans leur démarche.

Avec les informations de Martin Robert