Suppression de vols en Abitibi : des élus précisent leurs craintes

Air Canada aurait l'intention de supprimer deux de ses vols qui relient Rouyn-Noranda à Montréal. Il s'agit des vols de 23 h et 6 h à partir du mois de mai, affirme la mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire.

Cette semaine, plusieurs ont critiqué la décision d'Air Canada de réduire le nombre de vols entre l'Abitibi-Témiscamingue et Montréal.

Diane Dallaire n'hésite pas à faire le lien entre cette décision et l'intention de Nav Canada de réduire ses services à l'aéroport de Rouyn-Noranda.

L'incertitude demeure, on n'est pas plus rassurés. Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Nous allons continuer nos démarches et encore plus, ça c'est une perception que j'ai, quand on entend qu'Air Canada va couper des vols à partir de mai.

Diane Dallaire précise par ailleurs que Nav Canada se donne une année avant d'appliquer les réductions de services.

Nous avions rencontré le ministre [fédéral des Transports] Marc Garneau qui nous avait dit que Nav Canada entreprendrait une étude plus canadienne pour voir l'ensemble de la situation au pays. Pendant que ce travail-là est fait, notre service n'est pas menacé , explique Diane Dallaire.

Les élus s'opposent

Le plan de réduction des vols d'Air Canada ne passe pas auprès des élus de la région.

La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue (CPAT) se dit surprise par la nouvelle. Les préfets s'interrogent d'ailleurs sur les motivations du transporteur aérien.

Claire Bolduc, présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

En entrevue à l'émission Région zéro 8, la présidente de la CPAT et préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, parle même de menace pour le développement du territoire.

Elle s'appuie sur quoi cette décision-là? Au-delà de ça, c'est préoccupant pour le développement futur de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un territoire qui est une porte vers le Nord, un territoire qui est en train de se développer sur le plan touristique, explique la préfète. On est en recherche de main-d'œuvre, or cette main-d'œuvre-là qui vient de l'extérieur, une de ses préoccupations c'est l'accès au pays, la possibilité de retourner facilement vers son pays d'origine. Si on réduit les services aériens, il y a une inquiétude.

Les préfets comptent demander des explications au transporteur aérien.