Voyager ou rester près de chez soi durant la semaine de relâche?

Si certaines familles profitent de la semaine de relâche pour voyager, d'autres restent dans leur région et profitent des activités offertent sur place.

Plusieurs municipalités de l’Est-du-Québec offrent un large éventail d’activités permettant aux familles de s’amuser près de la maison, mais aussi aux parents qui doivent travailler d’avoir l’option d’envoyer leurs enfants dans des camps de jour enrichissants.

Selon un sondage réalisé au mois de février par le ministère du Tourisme du Québec, 38 % des Québécois prévoient voyager durant la semaine de relâche.

On ne parle cependant pas nécessairement de grandes expéditions. Le sondage considère tout séjour d’au moins une nuit hors du lieu de résidence comme un voyage. Cela dit, le séjour moyen prévu par les Québécois en vacances est de quatre nuits.

Alors que 18 % des voyageurs québécois se dirigeront vers une destination soleil et 11 % vers les États-Unis, plus de la moitié d’entre eux se déplaceront au Québec, toujours selon le sondage commandé par le ministère du Tourisme.

C’est le cas de la famille de John Bérubé, un résident de la Gaspésie qui passe une partie de sa semaine relâche à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, avec trois de ses cinq enfants.

Avant de prendre la route vers la Côte-Nord, la famille avait consulté la programmation de la semaine de relâche de Sept-Îles pour planifier les activités auxquelles elle participerait. John entend notamment participer à l’évènement disco en patin organisé à l’aréna Conrad-Parent.

Des activités à la tonne

Sept-Îles est loin d’être la seule ville avec une programmation bien garnie pour la semaine de relâche. Dans l’Est-du-Québec, de Baie-Comeau à Gaspé en passant par Rimouski et Matane, de nombreuses municipalités facilitent la vie des résidents et des visiteurs qui cherchent à s’amuser.

Des enfants à la bibliothèque Photo : Radio-Canada

Les bibliothèques et les plateaux sportifs des municipalités sont mis à contribution pour offrir une multitude d’activités culturelles, sportives, ludiques et éducatives visant généralement les élèves d’âge primaire et secondaire.

Originaire de la Côte-Nord, John visite notamment sa sœur. La visite de parents et amis est d’ailleurs la deuxième raison qui explique le plus de voyages durant la relâche après la volonté de pratiquer des activités sportives et en plein air.

Beaucoup de familles décident plutôt de rester plus près de chez eux durant la semaine de congé des enfants. C’est le cas des deux garçons de Mylène, qui iront au chalet dans le bois avec leur père pendant la semaine alors que leur mère, elle, sera au travail.

Le ski-doo, le chalet, la glissade... on est bien sur la Côte-Nord , résume la mère de famille.