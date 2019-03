Le mystère sur la disparition des 190 M$ en cryptomonnaie se poursuit

La recherche des millions de dollars en cryptomonnaie appartenant aux clients de QuadrigaCX se complique. Une série de transactions par des investisseurs ont été retracées, mais les enquêteurs peinent à les expliquer et à en déterminer la provenance.

L’entreprise QuadrigaCX, un marché de cryptomonnaie canadien, n'arrive plus à accéder à 250 millions $ appartenant à ses clients en raison de la mort de son fondateur, Gerry Cotten, qui détenait le seul mot de passe pour récupérer l'argent.

Selon des documents judiciaires, Gerald Cotten, âgé de 30 ans, est décédé le 9 décembre 2018 en Inde, de complications liées à la maladie de Crohn. Photo : Facebook

Le mystère persiste. La récente publication d’un rapport des contrôleurs en charge de superviser l’enquête soulève plus de questions que ne donne de réponses.

Des découvertes qui brouillent les pistes

Alors que l’enquête pour retrouver l’importante somme d’argent se poursuit, une série de transactions récemment découvertes ont ajouté à la complexité de la tâche. Les enquêtes peinent à les expliquer.

Dans le troisième rapport d'Ernst and Young publié depuis le début de l'enquête en janvier 2019, on fait état de la découverte de six nouveaux portefeuilles qui ont été vidés de leur cryptomonnaie.

Dans cinq de ces portefeuilles, il n’y aurait pas eu de transactions depuis avril 2018. Le dernier aurait toutefois été récemment utilisé.

Une autre découverte a brouillé les pistes. On a trouvé 14 comptes d’utilisateurs de QuadrigaCX créés autrement que par le processus standardisé de création de comptes de l’entreprise. Ces comptes auraient été créés à l’interne sans qu’aucune information des utilisateurs n’y corresponde.

Dans le rapport, on peut lire : Les comptes ont peut-être été créés de manière artificielle et utilisée, par la suite, sur la plateforme de QuadrigaCX.

On ne sait pas qui a pu effectuer les transactions dans les 14 comptes de cryptomonnaie, ni comment elles ont pu être réalisées. Identifier les utilisateurs des 14 comptes et leurs méthodes de transactions demeure jusqu'ici impossible pour les enquêteurs.