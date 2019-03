Pénurie de main d’œuvre : un CHSLD de Québec contraint de fermer un étage

Une quinzaine de patients qui habitent l’établissement seront donc relocalisés dans des chambres vacantes sur les neuf autres étages de l’édifice situé sur la rue Hermine, dans le quartier Saint-Sauveur.

La direction du CHSLD veut ainsi éviter de se retrouver en situation de crise où les ratios personnel/patients ne seraient pas respectés.

« On va simplement regrouper les résidents sur les étages et laisser une unité vacante temporairement au cinquième étage », explique la directrice adjointe au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Nancy Drouin.

Nancy Drouin est directrice adjointe au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

On va maintenir le même ratio de personnel, aucun résident ne sera relogé à l’extérieur. Nancy Drouin, directrice adjointe au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Par ailleurs, Mme Drouin indique que le déménagement des résidents doit se faire au cours des prochains mois, mais qu’aucune date n’a été décidée pour l’instant.

« On n’a pas de plans au niveau des délais. On veut le faire humainement, graduellement, au rythme de chacun », indique-t-elle.

La directrice adjointe ajoute que le nombre d’étages du centre représente un défi pour les équipes de soin. « La pénurie de main d’œuvre nous frappe ici comme tout le reste du CIUSSS, sauf que lorsqu’on a un édifice de 10 étages, ça représente un défi puisqu’on doit garder les mêmes ration », souligne-t-elle.

Le CIUSSS assure qu’il s'agit d'une mesure temporaire qui n'aura pas d'impact sur les listes d'attente en CHSLD.