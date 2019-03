Le Wonderjam UQAC : 48 heures pour concevoir un jeu vidéo

En équipe de six, les étudiants ont 48 heures top chrono pour créer le meilleur jeu vidéo possible.

Ils sont jugés par des professionnels du milieu, dont une conceptrice et un modeleur d'Ubisoft à Saguenay.

On impose aux étudiants 48 heures pour développer un jeu vidéo de A à Z. Ça favorise vraiment le travail d’équipe, la créativité, l’adaptation des contraintes et tout ça, ça va avec la philosophie de l’entreprise qui demande de travailler sous pression, mais également de favoriser le travail d’équipe et d’arriver à un résultat final concret qui fonctionne, qu’on est capable de montrer un prototype viable , explique Éric Boucher maître de cérémonie du Wonderjam.

En plus de tester les limites des jeunes, cette compétition est une belle façon de se faire voir par les boîtes de production, comme Frima Studio qui est présente pour recruter.

Cette année, 128 personnes participent à l'évènement. Des étudiants de l’Université de Sherbrooke se sont joints aux participants de l'UQAC.