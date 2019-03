Des bénévoles pour soutenir les aînés en fin de vie

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le CISSS de la Gaspésie et les Centres d'action bénévole de la région, annoncé plus tôt cette semaine.

Le besoin, c’est surtout d’accompagner à domicile. Et surtout de libérer et de donner un temps de répit aux proches. Régis Audet, porte-parole des Centres d’actions bénévole de la Gaspésie

Le rôle des Centres d’action bénévole (CAB) sera principalement d’intervenir auprès des personnes souhaitant mourir à domicile : quelques organismes s’occupent déjà des personnes en fin de vie en milieu hospitalier.

À titre d'exemple, on a des bénévoles qui étaient des infirmières dans le cadre de leur travail professionnel. [...] Mais on a aussi des professeurs retraités, des gens qui ont le goût de [s']investir dans cette direction-là, dans cette approche en fin de vie. Ce sont des personnes au grand cœur , explique le porte-parole des Centres d’action bénévole de la Gaspésie et directeur du Centre de St-Alphonse-Nouvelle, Régis Audet.

Les Centres d’action bénévole espèrent doubler leurs effectifs d’ici la prochaine année. Déjà, des candidatures sont recherchées pour former une nouvelle cohorte.

Le CISSS va payer des coordonnateurs dans chaque CAB et payer tous les documents [de formation]. Ça va permettre aussi de s’assurer d’un suivi homogène. [...] Et aussi s’assurer d’une pérennité, question que ça ne finisse pas l’an prochain , souligne Jenny Lévesque, coordonnatrice du programme l'Envolée au Centre d'action bénévole des Chic-Chocs.

Le service de bénévolat est offert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.