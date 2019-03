La 16e Nuit blanche s’annonce prometteuse

Les festivités, qui attirent de plus en plus de familles, en plus des jeunes fêtards, commencent officiellement samedi à 17 h et se poursuivent jusqu’à 5 h dimanche matin. Le métro de Montréal sera exceptionnellement ouvert toute la nuit pour faciliter les déplacements.

Mais la fête ne se termine pas pour autant après la Nuit blanche, note Laurent Saulnier, vice-président de la programmation de la semaine Montréal en lumières, car les activités reprennent de plus belle dimanche midi.

« Il ne faut pas négliger la journée du dimanche, affirme M. Saulnier, puisque celle-ci est devenue une grande journée familiale le jour, mais aussi le soir alors que plusieurs humoristes produisent des numéros à l'intérieur du chalet Bell dans le Quartier des spectacles, pour une deuxième année d'affilée. »

En tout, il y a près de 200 activités, dont plusieurs gratuites, un peu partout à travers la ville. Le pôle central se trouve toutefois dans le Quartier des spectacles situé en plein centre-ville.

Cette année, les organisateurs de l'événement ont adopté le thème du « futur », pour trancher avec les retours dans le passé lors des festivités du 375e anniversaire de Montréal et la Nuit blanche 1967, il y a deux ans, pour souligner les 50 ans de l'Expo 67.

La Nuit blanche du futur permet donc aux jeunes de visiter le Musée des beaux-arts de Montréal à 23 h ou encore de participer à des activités animées en pleine nuit à la Grande Bibliothèque, ouverte jusqu'à minuit pour l'occasion.

Les activités de la Nuit blanche ont beaucoup évolué au fil des ans, notamment par leur étalement géographique, sans négliger les classiques qui reviennent d'une année à l'autre.

« On essaie de trouver des façons de satisfaire tout le monde, de 7 à 77 ans », affirme Laurent Saulnier.

La programmation complète de la 16e Nuit Blanche à Montréal est disponible sur le web au www.nuitblanchemtl.com (Nouvelle fenêtre) .