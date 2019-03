Le Centre de prévention du suicide 02 à la recherche de bénévoles

Le centre recrute autant des personnes provenant du milieu scolaire, professionnel que des retraités. Le centre compte présentement une quarantaine de bénévoles.

À la base, on a besoin de gens qui veulent aider les autres. On a besoin de gens empathiques, des gens à l’écoute, des gens qui sont prêts à aider. Notre règle principale, c’est beaucoup le savoir-être , explique Mélanie Lapierre, intervenante sociale au centre de prévention du suicide.

L'intervenante Mélanie Lapierre Photo : Radio-Canada

L'organisme offre une formation de 28 heures à chacun de ses nouveaux membres afin qu'il soit en mesure d'intervenir avec les personnes en détresse, leur famille et les personnes endeuillées à la suite d'un suicide.

L’intervenante Mélanie Lapierre voit que le travail de l’organisme fait une grande différence. Notamment chez les hommes, qui demandent davantage d’aide.

De plus en plus, on voit la différence. La prévention fait son chemin. De plus en plus, les hommes s’ouvrent à la demande d’aide et c’est ce qu’on veut le plus possible. On fait beaucoup de campagnes de prévention à ce niveau-là pour que les hommes aient cherché de l’aide avant d’être au bout du rouleau et d’en venir à avoir des idées suicidaires , ajoute l’intervenante.

Les personnes intéressées à devenir bénévoles peuvent communiquer avec le Centre de prévention du suicide 02.

Besoin d’aide? 1-866-APPELLE