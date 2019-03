Sophie L'Homme a choisi la chanson de Gilles Vigneault, Si les bateaux. Une chanson dont les paroles lui vont droit au cœur.

Voyez cette performance éclair précédée du commentaire de Sophie L’homme.

Je suis une chorale

Sophie L’Homme, originaire de Montréal, découvre Tofino pour la première fois en 2008.

Comme plusieurs, je suis venue ici en week-end et je suis tombée en amour avec la place. Je suis finalement restée quatre mois cet été-là. Je conduisais des bateaux taxis. Ç’a été le plus bel été de ma vie. Sophie L'Homme

Sophie L'Homme sur son bateau taxi en 2017. Photo : Radio-Canada

Je suis revenue six ans plus tard et ç’a été un coup de foudre avec la place une deuxième fois. Ça a été la plus grande confirmation que j’ai eue dans ma vie. Tout me ramenait ici. Autant la nature est belle, la communauté est encore plus belle. J’avais maintenant le sentiment que j’étais à ma place.

Sophie L’homme est tombée en amour deux fois avec Tofino. Photo : Sophie L'Homme

J’ai quitté mon emploi. J’ai fait mes bagages. J'ai mis tout ça dans ma Corolla et je suis revenue. Ça va faire bientôt quatre ans .

J’avais envie de mettre la musique de côté alors je suis retournée conduire des bateaux, mais le mot s’est répandu que j’étais chanteuse et que je pouvais peut-être enseigner le chant. Donc, j’ai commencé une chorale d’enfants. Puis les parents ont demandé une chorale pour les adultes. Donc en janvier 2016, j’ai organisé une première répétition pour adultes à Tofino. Le premier soir, 50 personnes se sont présentées.

Plus tard, j’ai créé une autre chorale dans le village voisin. Les deux ont fusionné. La nouvelle chorale compte plus de 80 chanteurs.

Sophie sur son voilier. Photo : Sophie L'Homme