Édifice Louis-Saint-Laurent : les fonctionnaires resteront à Gatineau, assure Greg Fergus

Après avoir appris, vendredi, que les quelque 1800 fonctionnaires de la Défense nationale n'allaient pas réintégrer l'édifice Louis-Saint-Laurent, sis au 555, boulevard de la Carrière à Gatineau, le député libéral a affirmé avoir reçu des assurances de Services publics et Approvisionnements Canada (SPAC) que ces emplois allaient demeurer en sol québécois.

J’ai eu des assurances que oui, ils vont rester. Greg Fergus, député libéral fédéral de Hull–Aylmer

M. Fergus a expliqué que SPACServices publics et Approvisionnements Canada lui a confirmé que ces fonctionnaires allaient continuer à être logés dans des immeubles temporaires jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée. Et puis, au fur et à mesure, on va s’assurer que ces gens de la Défense nationale vont continuer à travailler à Gatineau , a-t-il dit.

L'élu a précisé que la solution permanente n'est pas pour demain , considérant toute la logistique entourant le déplacement de ces employés. J’espère que dans la prochaine année, on va avoir des nouvelles par rapport au nouvel emplacement , a souhaité M. Fergus.

Garder les emplois dans la région

Le quart des employés de la Défense nationale dans la région de la capitale nationale doivent travailler dans des bureaux situés à Gatineau. Pour M. Fergus, il est important pour lui que ces emplois demeurent en sol québécois.

Je m’assure que les gens vont rester ici, que ces emplois vont rester ici, que les gens vont emménager ici, espérons, et qu’ils vont dépenser leur argent de notre côté de la rivière. C’est bon pour tout le monde , a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs rappelé que les rénovations effectuées aux Terrasses de la Chaudière vont permettre de créer de la place pour 2000 autres emplois du côté québécois.

Avec les informations de Yasmine Mehdi