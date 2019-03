Une 10e Randonnée des demoiselles de l’Est

Pour la première fois, l'organisation s'est fixé un objectif financier, soit de 30 000 $. En 10 ans, environ 150 000 $ auront été donnés à la cause.

L’organisatrice, Marie-Hélène Langlois, constate que la cause est la principale motivation des participants.

Ça vient vraiment en aide [à celles] dans le besoin, [aux] femmes qui sont atteintes du cancer. On est toujours encouragées par cet élan de générosité des femmes et des gens autour , souligne-t-elle.

Je travaille dans le milieu hospitalier et on voit [des femmes malades] chaque jour. Donc ça vient nous chercher; moi, ça me vient me chercher.

Nathalie Lévesque, participante