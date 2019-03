Quoi faire à Québec pour la relâche?

L'Aquarium du Québec propose un parcours illuminé en soirée Photo : Radio-Canada

L’Aquarium, le jour comme le soir

En plus de la programmation réguliere, l’Aquarium du Québec bonifie son offre d’activités pour la relâche. « En plus des activités régulières s’ajoutent des jeux gonflables, indique Noémie Lequin, porte-parole de l’Aquarium. On va avoir un menu cabane à sucre à l’Alizé. S’ajoutent à ça maquilleuses et plusieurs autres activités. » En soirée, le Festilumières illuminera la forêt de l’aquarium. L’expérience musicale et lumineuse se poursuit jusqu’au 10 mars, de 18h à 21h.

Coin manga de la bibliothèque Gabrielle-Roy Photo : Radio-Canada / Véronica Lê-Huu

Animations dans les bibliothèques et les camps de jour

Pour ceux qui désirent profiter de la relâche au chaud, les 26 bibliothèques de la région de Québec organisent des activités gratuites toute la semaine. Au menu : ateliers de contes « complètement flyés », activités de magie et concertos pour la famille. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de votre bibliothèque municipale. Plusieurs camps de jour sont aussi offerts dans chacun des arrondissements.

Un clap de cinéma sur un tournage. Photo : iStock / Jag_cz

Un éventail de choix pour le cinéma en famille

Le Festival de cinéma en famille de Québec (FCEQ) propose des dizaines de films de tous les horizons dans plusieurs lieux de diffusion, dont les deux cinémas Le Clap (Sainte-Foy et Loretteville), au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), à l’École de cinéma et de télévision de Québec, au Hilton Québec et à l’Impérial Bell. En tout, 57 œuvres de 22 pays y seront présentés jusqu’au 10 mars.

« Disney sur glace : 100 ans de magie » est présenté au Centre Vidéotron du 8 au 10 mars. Photo : Disney

La magie de Disney sur la glace

Tradition de la relâche à Québec, Disney revient à Québec pour le week-end de la relâche. La compagnie américaine présentera le spectacle Disney sur glace : 100 ans de magie au Centre Vidéotron du 8 au 10 mars. Au menu : les mythiques Mickey et Minnie, mais aussi une poignée de personnages qui viendront rendre hommage à l’héritage de Walt Disney.