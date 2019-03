Trump refait le plein d'appuis à la conférence des conservateurs américains

Personnellement visé lors du témoignage percutant de son ancien avocat et proche collaborateur Michael Cohen, qui a directement qualifié le chef de l'État d'« escroc, de menteur et de raciste », débouté au Vietnam lors d'un deuxième sommet avorté avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, Donald Trump retrouve à la CPAC l'ambiance des campagnes électorales qui le galvanise.

Dans la ligne de mire des républicains et des conservateurs, cette année : le « socialisme » et les idées « radicales » des démocrates plus à gauche dont l'influence a crû depuis les élections de mi-mandat, à l'automne dernier, où les démocrates ont gagné une quarantaine de sièges pour récupérer le contrôle de la Chambre des représentants.

Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand... autant de candidats déclarés ou pressentis pour l'investiture démocrate qui font les frais des attaques conservatrices lors de cette conférence. Sans oublier la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, récemment élue, et qui représente le fer-de-lance de la fronde plus progressiste du mouvement démocrate.

Pour ces tenants de la droite politique et économique, le « Green New Deal », un ambitieux projet de loi visant entre autres à lutter efficacement contre les changements climatiques et à fournir un travail « décent » à tous les citoyens, est l'apanage d'un socialisme à la soviétique, aux antipodes de la « liberté » et du capitalisme dont s'enorgueillissent les conservateurs. Ce projet est promu par plusieurs représentants démocrates, dont Mme Ocasio-Cortez.

Les électeurs doivent choisir « entre la liberté et le socialisme, entre la responsabilité personnelle et la dépendance envers le gouvernement », a averti le vice-président Mike Pence, de passage à la tribune vendredi.

Si ces offensives contre l'adversaire démocrate laissent présager du discours à venir du président, impossible de connaître à l'avance les sujets qu'abordera le locataire de la Maison-Blanche. Toutefois, lors de ses discours précédents, M. Trump a évoqué la thématique de la sécurité nationale et le droit de porter une arme.

Depuis son accession à la présidence, M. Trump a profité de cette tribune pour rappeler les réalisations de son administration et attaquer ses opposants.

