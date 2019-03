Le Grand défi Pierre Lavoie s’invite dans les garderies

C’est la deuxième année consécutive que la caravane visite les garderies et les Centres de la petite enfance du Québec.

On faisait bouger beaucoup les grands, les adultes, autant que les jeunes du primaire, depuis longtemps. Il manquait peut-être la clientèle des plus jeunes, donc c'est pourquoi on a décidé de les faire bouger. Les petits aussi ont besoin de bouger , explique Brigitte Saint-Martin, animatrice de la Tournée mini cube.

La caravane de la Tournée mini cube sillonne les quatre coins du Québec. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La garderie Globule et Myrtille de Normandin a été choisie pour accueillir la caravane du Grand défi.

Ses propriétaires sont très satisfaites de cette activité qui cadre parfaitement avec la philosophie de leur garderie.

On a tripé, c'est sûr. Les enfants ont aimé ça, les éducatrices aussi. J'ai même essayé la glissade. On est vraiment contents. [...] Quand le défi passe, on est au bord du chemin avec nos pancartes , raconte l’une des propriétaires, Caroline Fortin.

La Tournée mini cube visitera environ 200 garderies cette année.