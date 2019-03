Gilets jaunes : un 16e samedi moins populaire que les autres

Plusieurs milliers de personnes ont participé samedi dans toute la France à la 16e journée d'action des gilets jaunes, avec un niveau de mobilisation nettement plus faible que les semaines précédentes.

À 14 h, le nombre de manifestants était de 5600 dont 1320 à Paris selon le ministère de l'Intérieur, des chiffres divisés par deux comparativement à la semaine dernière à la même heure (11 600 et 4000 respectivement).

Samedi dernier, 46 000 personnes avaient défilé au final alors qu'elles étaient 41 000 la semaine précédente, selon le ministère.

À Paris, un cortège, qui avait été déclaré aux autorités, a quitté le quartier des Champs-Élysées à la mi-journée en direction de la place Denfert-Rochereau, dans le sud de la capitale.

« RIC, pouvoir au peuple », « La France est pillée par l'oligarchie. Résistance », pouvait-on notamment lire sur des banderoles brandies par des manifestants.

Des rassemblements ont aussi eu lieu à Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille et dans de nombreuses autres villes.

Des manifestants ont aussi défilé dans les rues de Bordeaux. Photo : Getty Images / Mehdi Fedouach

Violences et laxisme dénoncés

Depuis le 17 novembre, ces manifestations hebdomadaires, qui se sont déroulées sur le thème du pouvoir d'achat, de la justice sociale et de la démocratie participative ont été émaillées de violences, auxquelles le gouvernement a répondu par un discours de fermeté.

« Chaque blessé est un blessé de trop. Alors chaque fauteur de trouble, chaque brute qui a déclenché la violence sera trouvé, interpellé, puni », a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vendredi lors d'une visite à Limoges.

Certains dirigeants de l'opposition dénoncent pour leur part une forme de laxisme des autorités.

« Je pense que les Français sont tous fatigués de ces désordres qui, en plus, entachent l'image de la France », a déclaré la présidente de la formation politique Les Républicains, Valérie Pécresse.

Stop à la violence, retour à l'ordre. Mais j'appelle aussi le gouvernement à prendre des décisions fortes à l'issue du "grand débat national" qu'il a lancé. Valérie Pécresse

« Il n'y a toujours pas eu de réponse à la hauteur », a considéré pour sa part sur BFM TV Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise pour les élections européennes.

Le débat se poursuit

Le « débat national », qui se déroule jusqu'au 15 mars, a donné lieu pour l'heure à plus de 6500 réunions et plus d’un million de contributions ont été recueillies en ligne, ont fait savoir vendredi les organisateurs dans un communiqué.

Des conférences thématiques (sur l'écologie, la fiscalité et la citoyenneté, notamment) réunissant partenaires sociaux, associations d'élus et de la société civile sont organisées les 11 et 13 mars. Des conférences régionales suivront à la fin du mois.

Le gouvernement en tirera ensuite les conclusions, qui se traduiront notamment à l'échelle législative.