La liste d'attente pour une chirurgie cardiaque a doublé au Manitoba

Un cardiologue dénonce la pénurie d'infirmières et de lits au sein des unités de soins intensifs, affirmant que la liste d'attente des patients pour recevoir une chirurgie cardiaque a doublé au cours des derniers mois.

La liste d'attente pour recevoir une chirurgie cardiaque non urgente, qui se situe généralement entre 40 et 60 cas, est passée à 102 au cours des derniers mois.

Plus de dix interventions chirurgicales ont par ailleurs été annulées la semaine dernière, les médecins affirmant qu'il n'y avait pas assez d'infirmières dans les unités de soins intensifs pour prendre en charge les patients après l'opération.

« La semaine dernière, nous avons dû annuler 75 % de toutes les chirurgies cardiaques au Manitoba. Et nous devons constamment annuler et retarder davantage les opérations du coeur pour de nombreux patients », a témoigné un cardiologue de l'Hôpital Saint-Boniface, sous le couvert de l’anonymat.

La liste d'attente pour une chirurgie cardiaque a plus que doublé au cours des six derniers mois. Et il y a de nombreux jours où [l'équipe] n'opère personne. Un cardiologue de l'Hôpital Saint-Boniface

Selon un porte-parole de l'Office régional de santé de Winnipeg (ORSW), le nombre initial de postes d'infirmière dans les deux unités de soins intensifs est de 79 postes. Le taux de vacance est actuellement de 22 %, soit 17 postes.

L’unité de soins intensifs, qui comprend 14 lits, est constamment en deçà des 14 infirmières nécessaires pour remplir le ratio d’une infirmière par patient, a précisé le médecin.

« Nous avons des patients qui reviennent à l’hôpital parfois trois ou quatre fois, Ils viennent pour une opération du cœur prévue ce jour-là, pour en fait repartir chez eux et revenir une semaine plus tard, et c’est un cycle qui se répète », a déploré le médecin.

C’est le chaos total entre le moment où les patients reçoivent leur rendez-vous et le moment où ils vont être vraiment opérés. Un cardiologue de l'Hôpital Saint-Boniface

Le cardiologue met notamment en cause le changement d’horaires et des exigences professionnelles demandées aux infirmières de l’unité de soins intensifs, à la suite des changements mis en place par l’ORSW, dans le cadre de son plan de restructuration.

Selon le Syndicat des infirmières du Manitoba, les infirmières des unités de soins intensifs de l’hôpital de Saint-Boniface ont vu leur rotation passer de huit heures à douze heures de travail, ajoutant qu'elles subissent une pression accrue en ayant plus de patients à charge.

De l'espoir à l'horizon

Le président-directeur général de l'ORSW, Réal Cloutier, a déclaré qu'il était conscient du problème. « Nos responsables des cliniques collaborent avec Saint-Boniface et le programme de cardiologie pour résoudre ce problème », a-t-il indiqué.

Il ne fait aucun doute que la liste d’attente a augmenté. Rhéal Cloutier, président-directeur général de l'ORSW

Il a déclaré que 33 infirmiers et infirmières diplômés d'un programme d'enseignement en sciences infirmières pour les soins intensifs ont accepté des postes dans ces services critiques. Parmi eux, douze ont accepté des postes au sein du programme de cardiologie de Saint-Boniface.

Avec les informations de Erin Brohman, CBC