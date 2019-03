Adèle Sorella reconnue coupable de meurtre au second degré

Après des mois de procès et après avoir analysé cinq verdicts potentiels, le jury a décidé qu'Adèle Sorella était coupable du meurtre au second degré de ses deux fillettes le 31 mars 2009

Les jurés ont délibéré pendant six jours avant de rendre leur verdict.

La peine pour ce verdict est la prison à vie avec une durée d'emprisonnement allant de 10 à 25 ans avant de pouvoir demander une libération contidionnelle. Les jurés ont fait des recommandations sur cette durée, mais c'est la juge Sophie Bourque qui tranchera. Deux des jurés ont recommandé un minimum de 10 ans d'emprisonnement et les dix autres ont recommandé 20 ans.

La femme de 53 ans était accusée du meurtre prémédité des deux enfants.

L’affaire était particulièrement complexe. La cause de la mort des victimes n'est pas connue et elles ne présentaient aucune marque de violence. De plus, la santé mentale de l’accusée s’est rapidement retrouvée au cœur du procès et le défunt conjoint d’Adèle Sorella était lié à la mafia italienne.

Cinq verdicts étaient proposés aux membres du jury : Non coupable de meurtres au premier degré;

Non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux;

Coupable d’homicides involontaires;

Coupable de meurtres au deuxième degré;

Coupable de meurtres au premier degré.

Les avocats de la défense, Pierre et Guy Poupart, ont fait valoir la thèse selon laquelle Adèle Sorella aurait vécu un épisode de dissociation et qu'elle ne pouvait donc pas être criminellement responsable de la mort de ses filles.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Pour moi, cette journée est un grand vide », avait d’ailleurs déclaré Adèle Sorella lors de son témoignage le 30 janvier dernier.

Les avocats Pierre et Guy Poupart représentent Adèle Sorella dans son procès pour le meurtre de ses deux fillettes. Photo : La Presse canadienne / Peter Mccabe

La Couronne s’est pour sa part intéressée à la présence d’une chambre hyperbare dans la maison, qui aurait pu servir au meurtre des deux fillettes, Amanda 9 ans et Sabrina 8 ans.

« Les policiers ont commencé à s’intéresser à la chambre hyperbare un mois et demi après [la découverte des deux fillettes], a expliqué l'avocat criminaliste Charles Côté. L’équipe de la défense a soulevé les problèmes liés au transport de cette pièce-là de la maison jusqu’au laboratoire scientifique. »

Adèle Sorella avait subi un premier procès pour cette histoire et avait été reconnue coupable de meurtre prémédité. Or, la Cour d’appel avait ordonné la tenue d'un second procès.

Cette information n’avait pas été communiquée aux membres du jury pour ne pas influencer leur décision.